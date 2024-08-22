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Ефимов: власти Москвы назначили оператора для КРТ бывшей промзоны Хапиловка - РИА Новости, 22.08.2024
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09:08 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/promzona-1967681867.html
Ефимов: власти Москвы назначили оператора для КРТ бывшей промзоны Хапиловка
Ефимов: власти Москвы назначили оператора для КРТ бывшей промзоны Хапиловка - РИА Новости, 22.08.2024
Ефимов: власти Москвы назначили оператора для КРТ бывшей промзоны Хапиловка
Власти Москвы определили оператора для проведения комплексного развития части бывшей промзоны Хапиловка на востоке столицы, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T09:08
2024-08-22T09:08
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 22 августа - РИА Новости. Власти Москвы определили оператора для проведения комплексного развития части бывшей промзоны Хапиловка на востоке столицы, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Реорганизацию ждет участок бывшей промзоны Хапиловка площадью 4,8 гектара. Здесь в течение четырех лет оператор КРТ построит коммунальные объекты. Вложения в реализацию проекта составят около 2,09 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 128,4 миллиона рублей. В итоге будет создано более 250 рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Участок расположен между Большой Черкизовской, Ткацкой улицами и Преображенским Валом. Работы будет выполнять Казенное предприятие города Москвы "Управление гражданского строительства".Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на месте устаревших объектов будет возведено около 15,6 тысячи квадратных метров административно-складских зданий для коммунальных служб столицы, а прилегающая территория будет благоустроена.
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: власти Москвы назначили оператора для КРТ бывшей промзоны Хапиловка

Ефимов: власти Москвы назначили оператора для КРТ бывшей промзоны Хапиловка

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
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МОСКВА, 22 августа - РИА Новости. Власти Москвы определили оператора для проведения комплексного развития части бывшей промзоны Хапиловка на востоке столицы, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«
"Реорганизацию ждет участок бывшей промзоны Хапиловка площадью 4,8 гектара. Здесь в течение четырех лет оператор КРТ построит коммунальные объекты. Вложения в реализацию проекта составят около 2,09 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 128,4 миллиона рублей. В итоге будет создано более 250 рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Участок расположен между Большой Черкизовской, Ткацкой улицами и Преображенским Валом. Работы будет выполнять Казенное предприятие города Москвы "Управление гражданского строительства".
Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на месте устаревших объектов будет возведено около 15,6 тысячи квадратных метров административно-складских зданий для коммунальных служб столицы, а прилегающая территория будет благоустроена.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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