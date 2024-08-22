https://ria.ru/20240822/proekty-1967723559.html

Проекты возведения по программе МПТ реализуются по "зеленым" стандартам

Проекты возведения по программе МПТ реализуются по "зеленым" стандартам - РИА Новости, 22.08.2024

Проекты возведения по программе МПТ реализуются по "зеленым" стандартам

Бизнес-парку "Останкино" и промпарку "Бутово", возведенным в рамках проекта стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), выдали сертификат "Клевер",... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T11:00

2024-08-22T11:00

2024-08-22T11:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

мосгосстройнадзор

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Бизнес-парку "Останкино" и промпарку "Бутово", возведенным в рамках проекта стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), выдали сертификат "Клевер", подтверждающий полное соответствие стандартам экологичности и энергоэффективности строящихся зданий, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.По его словам, в рамках программы МПТ инвесторы возводят за границами центра Москвы современные промышленные и офисные объекты, где для жителей столицы создаются новые высокотехнологичные и комфортные рабочие места."Сертификаты, подтверждающие экологичность, энергоэффективность и высокое качество внутреннего пространства зданий выданы бизнес-парку "Останкино" и промышленному парку "Бутово", где в общей сложности появится порядка 3,8 тыс. рабочих мест", – отметил Гарбузов, слова которого привели в ДИПП.Нацсистему "Клевер" запустили два года назад. Цель ее работы – анализ качества возведения объектов недвижимости путем оценки нежилого фонда на соответствие стандартам "зеленого" строительства. Кроме того, методика учитывает транспортную доступность объекта, качество организации внутреннего пространства, степень благоустройства территории и прочие параметры.Директор по управлению проектами компании PIONEER Николай Махоткин отметил, что, в частности, здания бизнес-парка "Останкино" построены с учетом возможности естественного проветривания, которое обеспечивает комфортный микроклимат, и панорамного остекления, отвечающего за высокий уровень инсоляции помещений.В целом, в рамках проекта планируется возведение 6 офисных зданий, 5 из которых уже построены. Возведение объектов четыре года находится под контролем Мосгосстройнадзора.Председатель ведомства Антон Слободчиков пояснил, что Мосгосстройнадзор оценивает качество и безопасность зданий, а также соответствие "зеленым" стандартам. Специалисты комитета очно проверяют соблюдение правил защиты почвы и водных ресурсов, организации сбора отходов и грунтов, а также защиты зеленых насаждений на площадке."Помимо этого, с помощью инструментального контроля оценивалось качество примененных материалов, концентрация вредных веществ в воздухе и осуществлялся радиационный контроль", – приводятся в сообщении слова Слободчикова.Первым же проектом формата light industrial, который получил сертификат "Клевер", стал промпарк "Бутово", построенный в прошлом году. Сегодня здесь работает компания по производству продукции для промышленного домостроения и несколько предприятий легпрома."В ходе подготовки к получению сертификата было проведено энергомоделирование объекта, которое показало его энергоэффективность выше стандартной на 43 процента — за счет системы внешнего и внутреннего освещения и большой площади остекления", - цитируют в ДИПП управляющего партнера компании Parametr Александра Манунина.Он добавил, что при строительстве промпарка было использовано множество материалов, выпущенных в столице или прилегающих регионах. Это позволило сократить углеродный след при их доставке.Программа стимулирования создания мест приложения труда охватила с 2020 года почти все районы города. Москва заключила с инвесторами более 120 соглашений, которые предполагают строительство свыше 6 миллионов квадратных метров недвижимости. Сюда входят промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Более 2 триллионов рублей будет вложено в развитие города и создание МПТ. Это позволит открыть свыше 281 тысячи рабочих мест почти во всех отраслях экономики.

https://ria.ru/20240820/moskva-1967263176.html

https://ria.ru/20240820/trudoustroystvo-1967243399.html

https://ria.ru/20240816/kosmetika-1966556863.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов, мосгосстройнадзор