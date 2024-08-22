https://ria.ru/20240822/prodazha-1967752030.html

Продажа регионального имущества пополнила бюджет Ярославской области

Продажа регионального имущества пополнила бюджет Ярославской области - РИА Новости, 22.08.2024

Продажа регионального имущества пополнила бюджет Ярославской области

Продажа регионального имущества пополнила бюджет Ярославской области в этом году почти на 200 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T12:07

2024-08-22T12:07

2024-08-22T12:07

ярославская область

жилье

ярославль

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Продажа регионального имущества пополнила бюджет Ярославской области в этом году почти на 200 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. "За 6 месяцев 2024 года правительством региона было продано имущества, находящегося в собственности Ярославской области, на сумму 186,5 миллиона рублей. В том числе – усадьба Вахрамеева в Ярославле, которую удалось перевести из федеральной в областную собственность", - говорится в сообщении. Министр имущественных отношений Ярославской области Николай Здоров, подводя итоги работы первого полугодия, подчеркнул, что по поручению губернатора Ярославской области Михаила Евраева недвижимость, особенно неиспользуемая, разрушающаяся, должна быть вовлечена в хозяйственный оборот. "Это в том числе позволит привести объекты в порядок, убрать угрозу безопасности жителей", - отметил Здоров. Региональное министерство имущественных отношений совместно с Росимуществом провело инвентаризацию таких объектов. Осмотрено более 2500 зданий, выявлены объекты, которые портят внешний вид городов Ярославской области и создают угрозу безопасности жителей, отмечается в сообщении пресс-службы областного правительства. Приняты решения по вовлечению в хозяйственный оборот имущества, находящегося в неудовлетворительном состоянии. Так, в собственность Ярославской области будет передано более 100 таких объектов. "Важной задачей министерства является обеспечение жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда Ярославской области граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По итогам первого полугодия жилье предоставлено 33 гражданам этой категории. Также выдано 11 сертификатов на предоставление выплат для приобретения жилья", - сообщает пресс-служба областного правительства.

https://ria.ru/20240819/proekt-1967133363.html

https://ria.ru/20240815/proverka-1966327952.html

ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, ярославль, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)