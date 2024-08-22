https://ria.ru/20240822/prigovor-1967746700.html

Житель Крыма получил 13 лет колонии за шпионаж

Житель Крыма получил 13 лет колонии за шпионаж - РИА Новости, 22.08.2024

Житель Крыма получил 13 лет колонии за шпионаж

Житель Гурзуфа приговорен Верховным судом Крыма к 13 годам колонии строгого режима по статье о государственной измене за шпионаж, сообщила пресс-служба суда. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T11:52

2024-08-22T11:52

2024-08-22T12:30

гурзуф

происшествия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Житель Гурзуфа приговорен Верховным судом Крыма к 13 годам колонии строгого режима по статье о государственной измене за шпионаж, сообщила пресс-служба суда.Житель поселка Гурзуф 1994 года рождения признан виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена, то есть совершенные гражданином Российской Федерации шпионаж - передача, собирание в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против ВС РФ)."Верховный суд республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе.Материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну.Приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20240819/shpionazh-1966969567.html

гурзуф

республика крым

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Ольга Фомченкова

гурзуф, происшествия, республика крым