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Житель Крыма получил 13 лет колонии за шпионаж - РИА Новости, 22.08.2024
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11:52 22.08.2024 (обновлено: 12:30 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/prigovor-1967746700.html
Житель Крыма получил 13 лет колонии за шпионаж
Житель Крыма получил 13 лет колонии за шпионаж - РИА Новости, 22.08.2024
Житель Крыма получил 13 лет колонии за шпионаж
Житель Гурзуфа приговорен Верховным судом Крыма к 13 годам колонии строгого режима по статье о государственной измене за шпионаж, сообщила пресс-служба суда. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T11:52
2024-08-22T12:30
гурзуф
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Житель Гурзуфа приговорен Верховным судом Крыма к 13 годам колонии строгого режима по статье о государственной измене за шпионаж, сообщила пресс-служба суда.Житель поселка Гурзуф 1994 года рождения признан виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена, то есть совершенные гражданином Российской Федерации шпионаж - передача, собирание в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против ВС РФ)."Верховный суд республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе.Материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну.Приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20240819/shpionazh-1966969567.html
гурзуф
республика крым
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гурзуф, происшествия, республика крым
Гурзуф, Происшествия, Республика Крым
Житель Крыма получил 13 лет колонии за шпионаж

Верховный суд Крыма дал 30-летнему жителю Гурзуфа 13 лет колонии за шпионаж

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Житель Гурзуфа приговорен Верховным судом Крыма к 13 годам колонии строгого режима по статье о государственной измене за шпионаж, сообщила пресс-служба суда.
Житель поселка Гурзуф 1994 года рождения признан виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена, то есть совершенные гражданином Российской Федерации шпионаж - передача, собирание в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против ВС РФ).
"Верховный суд республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе.
Материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну.
Приговор не вступил в законную силу.
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