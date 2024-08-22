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В России за сутки потушили 29 природных пожаров

В России за сутки потушили 29 природных пожаров - РИА Новости, 22.08.2024

В России за сутки потушили 29 природных пожаров

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 29 природных пожаров на площади 7 749 гектаров, сообщила Авиалесоохрана. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T08:52

2024-08-22T08:52

2024-08-22T08:52

происшествия

россия

томская область

луганская народная республика

природные пожары в россии

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 29 природных пожаров на площади 7 749 гектаров, сообщила Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 21.08.2024 г. в 15 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 29 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 7 749 га. Лесные пожары ликвидированы в Воронежской, Ленинградской, Мурманской, Херсонской, Саратовской, Иркутской, Томской областях, республиках Тыва, Саха (Якутия), Бурятия, Карачаево-Черкесской Республике, Луганской Народной Республике, Алтайском, Красноярском, Забайкальском краях", - говорится в сообщении. К полуночи четверга на территории РФ было 200 лесных пожаров на площади 532 825 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгорания зафиксирована в Якутии - там действовало 48 пожаров на 343 314 гектарах.

россия

томская область

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, томская область, луганская народная республика, природные пожары в россии