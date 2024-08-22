Рейтинг@Mail.ru
В России за сутки потушили 29 природных пожаров - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:52 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/pozhary-1967704359.html
В России за сутки потушили 29 природных пожаров
В России за сутки потушили 29 природных пожаров - РИА Новости, 22.08.2024
В России за сутки потушили 29 природных пожаров
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 29 природных пожаров на площади 7 749 гектаров, сообщила Авиалесоохрана. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T08:52
2024-08-22T08:52
происшествия
россия
томская область
луганская народная республика
природные пожары в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1809946965_0:138:1280:858_1920x0_80_0_0_ca692f29886cc8b32344750c71ea0817.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 29 природных пожаров на площади 7 749 гектаров, сообщила Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 21.08.2024 г. в 15 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 29 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 7 749 га. Лесные пожары ликвидированы в Воронежской, Ленинградской, Мурманской, Херсонской, Саратовской, Иркутской, Томской областях, республиках Тыва, Саха (Якутия), Бурятия, Карачаево-Черкесской Республике, Луганской Народной Республике, Алтайском, Красноярском, Забайкальском краях", - говорится в сообщении. К полуночи четверга на территории РФ было 200 лесных пожаров на площади 532 825 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгорания зафиксирована в Якутии - там действовало 48 пожаров на 343 314 гектарах.
россия
томская область
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1809946965_0:0:1277:958_1920x0_80_0_0_25208b5d316357556519a0ad152f7914.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, томская область, луганская народная республика, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Томская область, Луганская Народная Республика, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 29 природных пожаров

Авиалесоохрана: в РФ потушили 29 природных пожаров на площади 7749 гектаров

CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) / Ликвидация лесного пожара на территории Якутии
Ликвидация лесного пожара на территории Якутии - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) /
Ликвидация лесного пожара на территории Якутии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 29 природных пожаров на площади 7 749 гектаров, сообщила Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 21.08.2024 г. в 15 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 29 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 7 749 га. Лесные пожары ликвидированы в Воронежской, Ленинградской, Мурманской, Херсонской, Саратовской, Иркутской, Томской областях, республиках Тыва, Саха (Якутия), Бурятия, Карачаево-Черкесской Республике, Луганской Народной Республике, Алтайском, Красноярском, Забайкальском краях", - говорится в сообщении.
К полуночи четверга на территории РФ было 200 лесных пожаров на площади 532 825 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгорания зафиксирована в Якутии - там действовало 48 пожаров на 343 314 гектарах.
Лесные пожары в России: где самая тяжелая ситуация
15 июля, 08:00
Инфографика
Лесные пожары в России: где самая тяжелая ситуацияПосмотреть
 
ПроисшествияРоссияТомская областьЛуганская Народная РеспубликаПриродные пожары в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала