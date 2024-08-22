https://ria.ru/20240822/pozhar-1967917427.html

В центре Стамбула загорелся девятиэтажный отель

В центре Стамбула загорелся девятиэтажный отель - РИА Новости, 22.08.2024

В центре Стамбула загорелся девятиэтажный отель

Пожар охватил девятиэтажный отель в центре Стамбула, постояльцев эвакуируют, передает агентство Anadolu. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T23:53

2024-08-22T23:53

2024-08-22T23:53

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СТАМБУЛ, 22 авг - РИА Новости. Пожар охватил девятиэтажный отель в центре Стамбула, постояльцев эвакуируют, передает агентство Anadolu. "Пожар разгорелся по неустановленной пока причине в девятиэтажном отеле в центральном районе Бейоглу. Часть постояльцев вышли из отеля сами, увидев дым, других эвакуируют спасатели", - передает агентство. По его данным, пожарные приступили к тушению огня.

https://ria.ru/20231130/pozhary-1912840334.html

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