https://ria.ru/20240822/pozhar-1967911035.html

Спасатели вывели 193 туриста из лесного пожара в горах Карачаево-Черкесии

Спасатели вывели 193 туриста из лесного пожара в горах Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 22.08.2024

Спасатели вывели 193 туриста из лесного пожара в горах Карачаево-Черкесии

Спасатели МЧС России вывели 193 человека, из которых 43 ребенка, из лесного пожара в Домбае, им организован ночлег в районе озера Туманлы-Кель, сообщило... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T22:33

2024-08-22T22:33

2024-08-22T22:33

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

домбай

происшествия

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Спасатели МЧС России вывели 193 человека, из которых 43 ребенка, из лесного пожара в Домбае, им организован ночлег в районе озера Туманлы-Кель, сообщило ведомство в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что спасатели вывели туристов из лесного пожара в Домбае. Отмечалось, что из Гоначхирского ущелья людей подняли в район озера Туманлы-Кель, в этом участке нет задымления. "Спасатели МЧС России организовывают ночлег в районе озера Туманлы-Кель. Сотрудники ведомства прорабатывают пути эвакуации на перевал Клухор в случае ухудшения обстановки. Всего в районе Гоначхирского ущелья находятся 193 человека, из них 43 ребенка", - говорится в сообщении.

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, домбай, происшествия