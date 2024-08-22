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Спасатели вывели 193 туриста из лесного пожара в горах Карачаево-Черкесии
Спасатели вывели 193 туриста из лесного пожара в горах Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 22.08.2024
Спасатели вывели 193 туриста из лесного пожара в горах Карачаево-Черкесии
Спасатели МЧС России вывели 193 человека, из которых 43 ребенка, из лесного пожара в Домбае, им организован ночлег в районе озера Туманлы-Кель, сообщило... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T22:33
2024-08-22T22:33
2024-08-22T22:33
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Спасатели МЧС России вывели 193 человека, из которых 43 ребенка, из лесного пожара в Домбае, им организован ночлег в районе озера Туманлы-Кель, сообщило ведомство в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что спасатели вывели туристов из лесного пожара в Домбае. Отмечалось, что из Гоначхирского ущелья людей подняли в район озера Туманлы-Кель, в этом участке нет задымления. "Спасатели МЧС России организовывают ночлег в районе озера Туманлы-Кель. Сотрудники ведомства прорабатывают пути эвакуации на перевал Клухор в случае ухудшения обстановки. Всего в районе Гоначхирского ущелья находятся 193 человека, из них 43 ребенка", - говорится в сообщении.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, домбай, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Домбай, Происшествия
Спасатели вывели 193 туриста из лесного пожара в горах Карачаево-Черкесии
Спасатели вывели 193 туриста из лесного пожара в горах Домбая Карачаево-Черкесии