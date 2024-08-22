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Спасатели вывели 193 туриста из лесного пожара в горах Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 22.08.2024
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22:33 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/pozhar-1967911035.html
Спасатели вывели 193 туриста из лесного пожара в горах Карачаево-Черкесии
Спасатели вывели 193 туриста из лесного пожара в горах Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 22.08.2024
Спасатели вывели 193 туриста из лесного пожара в горах Карачаево-Черкесии
Спасатели МЧС России вывели 193 человека, из которых 43 ребенка, из лесного пожара в Домбае, им организован ночлег в районе озера Туманлы-Кель, сообщило... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T22:33
2024-08-22T22:33
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
домбай
происшествия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Спасатели МЧС России вывели 193 человека, из которых 43 ребенка, из лесного пожара в Домбае, им организован ночлег в районе озера Туманлы-Кель, сообщило ведомство в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что спасатели вывели туристов из лесного пожара в Домбае. Отмечалось, что из Гоначхирского ущелья людей подняли в район озера Туманлы-Кель, в этом участке нет задымления. "Спасатели МЧС России организовывают ночлег в районе озера Туманлы-Кель. Сотрудники ведомства прорабатывают пути эвакуации на перевал Клухор в случае ухудшения обстановки. Всего в районе Гоначхирского ущелья находятся 193 человека, из них 43 ребенка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240822/moskva-1967743177.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, домбай, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Домбай, Происшествия
Спасатели вывели 193 туриста из лесного пожара в горах Карачаево-Черкесии

Спасатели вывели 193 туриста из лесного пожара в горах Домбая Карачаево-Черкесии

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС
Сотрудник пожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Спасатели МЧС России вывели 193 человека, из которых 43 ребенка, из лесного пожара в Домбае, им организован ночлег в районе озера Туманлы-Кель, сообщило ведомство в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что спасатели вывели туристов из лесного пожара в Домбае. Отмечалось, что из Гоначхирского ущелья людей подняли в район озера Туманлы-Кель, в этом участке нет задымления.
"Спасатели МЧС России организовывают ночлег в районе озера Туманлы-Кель. Сотрудники ведомства прорабатывают пути эвакуации на перевал Клухор в случае ухудшения обстановки. Всего в районе Гоначхирского ущелья находятся 193 человека, из них 43 ребенка", - говорится в сообщении.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияДомбайПроисшествия
 
 
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