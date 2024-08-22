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В Донецке при тушении пожара после обстрела пострадали сотрудники МЧС - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:27 22.08.2024 (обновлено: 22:32 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/pozhar-1967910365.html
В Донецке при тушении пожара после обстрела пострадали сотрудники МЧС
В Донецке при тушении пожара после обстрела пострадали сотрудники МЧС - РИА Новости, 22.08.2024
В Донецке при тушении пожара после обстрела пострадали сотрудники МЧС
В Донецке пострадали пять сотрудников МЧС России, они тушили пожар в многоквартирном доме после попадания взрывоопасного предмета, сообщило ведомство в... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T22:27
2024-08-22T22:32
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
петровский район
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В Донецке пострадали пять сотрудников МЧС России, они тушили пожар в многоквартирном доме после попадания взрывоопасного предмета, сообщило ведомство в Telegram-канале."В Донецке пострадали пять сотрудников МЧС России. В Петровском районе они тушили пожар в многоквартирном доме из-за попадания взрывоопасного предмета", - говорится в сообщении.Отмечается, что личный состав самостоятельно добрался до больницы, сейчас пострадавшие находятся на стационарном лечении.
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донецк
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происшествия, донецк, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), петровский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Петровский район
В Донецке при тушении пожара после обстрела пострадали сотрудники МЧС

В Донецке при тушении пожара после обстрела пострадали 5 сотрудников МЧС

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС ДНР
Сотрудник пожарной службы МЧС ДНР - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудник пожарной службы МЧС ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В Донецке пострадали пять сотрудников МЧС России, они тушили пожар в многоквартирном доме после попадания взрывоопасного предмета, сообщило ведомство в Telegram-канале.
"В Донецке пострадали пять сотрудников МЧС России. В Петровском районе они тушили пожар в многоквартирном доме из-за попадания взрывоопасного предмета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что личный состав самостоятельно добрался до больницы, сейчас пострадавшие находятся на стационарном лечении.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
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Вчера, 22:24
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Петровский район
 
 
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