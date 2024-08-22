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В Донецке при тушении пожара после обстрела пострадали сотрудники МЧС
В Донецке при тушении пожара после обстрела пострадали сотрудники МЧС - РИА Новости, 22.08.2024
В Донецке при тушении пожара после обстрела пострадали сотрудники МЧС
В Донецке пострадали пять сотрудников МЧС России, они тушили пожар в многоквартирном доме после попадания взрывоопасного предмета, сообщило ведомство в... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T22:27
2024-08-22T22:27
2024-08-22T22:32
специальная военная операция на украине
происшествия
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
петровский район
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В Донецке пострадали пять сотрудников МЧС России, они тушили пожар в многоквартирном доме после попадания взрывоопасного предмета, сообщило ведомство в Telegram-канале."В Донецке пострадали пять сотрудников МЧС России. В Петровском районе они тушили пожар в многоквартирном доме из-за попадания взрывоопасного предмета", - говорится в сообщении.Отмечается, что личный состав самостоятельно добрался до больницы, сейчас пострадавшие находятся на стационарном лечении.
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В Донецке при тушении пожара после обстрела пострадали сотрудники МЧС
В Донецке при тушении пожара после обстрела пострадали 5 сотрудников МЧС