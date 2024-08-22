https://ria.ru/20240822/pozhar-1967888719.html

Спасатели вывели туристов из лесного пожара в горах Карачаево-Черкесии

Спасатели вывели туристов из лесного пожара в горах Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 22.08.2024

Спасатели вывели туристов из лесного пожара в горах Карачаево-Черкесии

Спасатели вывели группу туристов из лесного пожара в Домбае, сообщает ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T19:53

2024-08-22T19:53

2024-08-22T19:59

происшествия

домбай

карачаевский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ПЯТИГОРСК, 22 авг - РИА Новости. Спасатели вывели группу туристов из лесного пожара в Домбае, сообщает ГУ МЧС РФ.В четверг в Карачаевском районе, в ущелье Гоначхир, обнаружен очаг возгорания площадью около 5 тысяч квадратов из-за горения сухостоя и хвои. В пожар попали туристы."Спасатели МЧС России вывели туристов из лесного пожара в Домбае. Из Гоначхирского ущелья людей подняли в район озера Туманлы-Кель, в этом участке нет задымления. Их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.По данным службы, тушение пожара продолжаются. Задействованы 64 специалиста и 12 единиц техники.

https://ria.ru/20240821/pozhar-1967459036.html

https://ria.ru/20240807/jakutija-1964689324.html

домбай

карачаевский район

россия

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происшествия, домбай, карачаевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия