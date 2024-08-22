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Спасатели вывели туристов из лесного пожара в горах Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 22.08.2024
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19:53 22.08.2024 (обновлено: 19:59 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/pozhar-1967888719.html
Спасатели вывели туристов из лесного пожара в горах Карачаево-Черкесии
Спасатели вывели туристов из лесного пожара в горах Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 22.08.2024
Спасатели вывели туристов из лесного пожара в горах Карачаево-Черкесии
Спасатели вывели группу туристов из лесного пожара в Домбае, сообщает ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T19:53
2024-08-22T19:59
происшествия
домбай
карачаевский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ПЯТИГОРСК, 22 авг - РИА Новости. Спасатели вывели группу туристов из лесного пожара в Домбае, сообщает ГУ МЧС РФ.В четверг в Карачаевском районе, в ущелье Гоначхир, обнаружен очаг возгорания площадью около 5 тысяч квадратов из-за горения сухостоя и хвои. В пожар попали туристы."Спасатели МЧС России вывели туристов из лесного пожара в Домбае. Из Гоначхирского ущелья людей подняли в район озера Туманлы-Кель, в этом участке нет задымления. Их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.По данным службы, тушение пожара продолжаются. Задействованы 64 специалиста и 12 единиц техники.
https://ria.ru/20240821/pozhar-1967459036.html
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домбай
карачаевский район
россия
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происшествия, домбай, карачаевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Домбай, Карачаевский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Спасатели вывели туристов из лесного пожара в горах Карачаево-Черкесии

МЧС РФ: спасатели вывели туристов из лесного пожара в Домбае в горах КЧР

© СоцсетиПожар в горном ущелье Гоначхир в Карачаево-Черкессии. 22 августа 2024
Пожар в горном ущелье Гоначхир в Карачаево-Черкессии. 22 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Соцсети
Пожар в горном ущелье Гоначхир в Карачаево-Черкессии. 22 августа 2024
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ПЯТИГОРСК, 22 авг - РИА Новости. Спасатели вывели группу туристов из лесного пожара в Домбае, сообщает ГУ МЧС РФ.
В четверг в Карачаевском районе, в ущелье Гоначхир, обнаружен очаг возгорания площадью около 5 тысяч квадратов из-за горения сухостоя и хвои. В пожар попали туристы.
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"Спасатели МЧС России вывели туристов из лесного пожара в Домбае. Из Гоначхирского ущелья людей подняли в район озера Туманлы-Кель, в этом участке нет задымления. Их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
По данным службы, тушение пожара продолжаются. Задействованы 64 специалиста и 12 единиц техники.
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ПроисшествияДомбайКарачаевский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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