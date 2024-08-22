https://ria.ru/20240822/pozhar-1967694015.html
В Новороссийске потушили пожар в коммерческом здании
В Новороссийске потушили пожар в коммерческом здании - РИА Новости, 22.08.2024
В Новороссийске потушили пожар в коммерческом здании
Пожар в коммерческом здании в Новороссийске полностью потушен, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС Кубани. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T05:53
2024-08-22T05:53
2024-08-22T11:14
происшествия
новороссийск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967733747_0:76:1077:682_1920x0_80_0_0_6335d121187ada48557e3a40a01bad03.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Пожар в коммерческом здании в Новороссийске полностью потушен, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС Кубани. Ранее региональный главк МЧС сообщал о пожаре на площади 300 квадратных метров в коммерческом здании в Новороссийске, к тушению привлекались 85 специалистов и 25 единиц техники. "Пожар в Новороссийске полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html
новороссийск
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967733747_179:0:1088:682_1920x0_80_0_0_be702f32c472680895d262354a869cb9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новороссийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, краснодарский край
Происшествия, Новороссийск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Краснодарский край
В Новороссийске потушили пожар в коммерческом здании
МЧС Кубани: в Новороссийске полностью потушили пожар в коммерческом здании