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В Новороссийске потушили пожар в коммерческом здании - РИА Новости, 22.08.2024
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05:53 22.08.2024 (обновлено: 11:14 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/pozhar-1967694015.html
В Новороссийске потушили пожар в коммерческом здании
В Новороссийске потушили пожар в коммерческом здании - РИА Новости, 22.08.2024
В Новороссийске потушили пожар в коммерческом здании
Пожар в коммерческом здании в Новороссийске полностью потушен, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС Кубани. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T05:53
2024-08-22T11:14
происшествия
новороссийск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
краснодарский край
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Пожар в коммерческом здании в Новороссийске полностью потушен, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС Кубани. Ранее региональный главк МЧС сообщал о пожаре на площади 300 квадратных метров в коммерческом здании в Новороссийске, к тушению привлекались 85 специалистов и 25 единиц техники. "Пожар в Новороссийске полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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новороссийск
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происшествия, новороссийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, краснодарский край
Происшествия, Новороссийск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Краснодарский край
В Новороссийске потушили пожар в коммерческом здании

МЧС Кубани: в Новороссийске полностью потушили пожар в коммерческом здании

© МЧС Краснодарского края/TelegramЛиквидация пожара в коммерческом здании в Новороссийске. 22 августа 2024
Ликвидация пожара в коммерческом здании в Новороссийске. 22 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© МЧС Краснодарского края/Telegram
Ликвидация пожара в коммерческом здании в Новороссийске. 22 августа 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Пожар в коммерческом здании в Новороссийске полностью потушен, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС Кубани.
Ранее региональный главк МЧС сообщал о пожаре на площади 300 квадратных метров в коммерческом здании в Новороссийске, к тушению привлекались 85 специалистов и 25 единиц техники.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
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"Пожар в Новороссийске полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияНовороссийскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияКраснодарский край
 
 
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