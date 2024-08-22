https://ria.ru/20240822/pozhar-1967694015.html

В Новороссийске потушили пожар в коммерческом здании

В Новороссийске потушили пожар в коммерческом здании - РИА Новости, 22.08.2024

В Новороссийске потушили пожар в коммерческом здании

Пожар в коммерческом здании в Новороссийске полностью потушен, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС Кубани. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T05:53

2024-08-22T05:53

2024-08-22T11:14

происшествия

новороссийск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

краснодарский край

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Пожар в коммерческом здании в Новороссийске полностью потушен, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС Кубани. Ранее региональный главк МЧС сообщал о пожаре на площади 300 квадратных метров в коммерческом здании в Новороссийске, к тушению привлекались 85 специалистов и 25 единиц техники. "Пожар в Новороссийске полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

новороссийск

россия

краснодарский край

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2024

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происшествия, новороссийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, краснодарский край