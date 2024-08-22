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Ракова поздравила сотрудников центров госуслуг с 13-летием МФЦ Москвы - РИА Новости, 22.08.2024
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17:02 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/pozdravlenie-1967847735.html
Ракова поздравила сотрудников центров госуслуг с 13-летием МФЦ Москвы
Ракова поздравила сотрудников центров госуслуг с 13-летием МФЦ Москвы - РИА Новости, 22.08.2024
Ракова поздравила сотрудников центров госуслуг с 13-летием МФЦ Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова поздравила сотрудников столичных центров госуслуг с 13-летием МФЦ "Мои документы". РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T17:02
2024-08-22T17:02
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
анастасия ракова
мфц (многофункциональный центр)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова поздравила сотрудников столичных центров госуслуг с 13-летием МФЦ "Мои документы". "Ровно 13 лет назад мы открыли первый офис "Мои Документы" в Москве. А сегодня уже нет московского района, в котором бы не было центра госуслуг… Мы проводили много разных опросов, и по мнению подавляющего большинства москвичей, московский МФЦ – это та служба, которой горожане доверяют больше всего. Я ответственно заявляю, что для всех госструктур вы являетесь образцом, высшая планка, к которой надо стремиться", - рассказала Ракова. В пресс-службе комплекса социального развития добавили, что в честь праздника сотрудникам МФЦ подарили праздничный торт весом 10 килограмм, который испекли студенты поварских и кондитерских специальностей из колледжей Москвы. "В честь дня рождения посетителей центров ждет интересная программа для всей семьи. С 22 по 25 августа москвичи смогут сделать неповторимую картину из эпоксидной смолы, посетить мастер-класс по каллиграфии и рисованию… Еще гости смогут поучаствовать в творческих мастер-классах по изготовлению объемного аиста - символа семьи - и милой открытки. А детям будет предложено создать собственную мультипликацию на мастер-классе совместно с "Союзмультфильмом", - добавили в пресс-службе.
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москва, анастасия ракова , мфц (многофункциональный центр)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Анастасия Ракова , МФЦ (многофункциональный центр)

Ракова поздравила сотрудников центров госуслуг с 13-летием МФЦ Москвы

© Фото : пресс-служба комплекса соцразвития МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова поздравила сотрудников центров госуслуг с 13-летием МФЦ Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова поздравила сотрудников центров госуслуг с 13-летием МФЦ Москвы - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : пресс-служба комплекса соцразвития Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова поздравила сотрудников центров госуслуг с 13-летием МФЦ Москвы
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова поздравила сотрудников столичных центров госуслуг с 13-летием МФЦ "Мои документы".
"Ровно 13 лет назад мы открыли первый офис "Мои Документы" в Москве. А сегодня уже нет московского района, в котором бы не было центра госуслуг… Мы проводили много разных опросов, и по мнению подавляющего большинства москвичей, московский МФЦ – это та служба, которой горожане доверяют больше всего. Я ответственно заявляю, что для всех госструктур вы являетесь образцом, высшая планка, к которой надо стремиться", - рассказала Ракова.
В пресс-службе комплекса социального развития добавили, что в честь праздника сотрудникам МФЦ подарили праздничный торт весом 10 килограмм, который испекли студенты поварских и кондитерских специальностей из колледжей Москвы.
"В честь дня рождения посетителей центров ждет интересная программа для всей семьи. С 22 по 25 августа москвичи смогут сделать неповторимую картину из эпоксидной смолы, посетить мастер-класс по каллиграфии и рисованию… Еще гости смогут поучаствовать в творческих мастер-классах по изготовлению объемного аиста - символа семьи - и милой открытки. А детям будет предложено создать собственную мультипликацию на мастер-классе совместно с "Союзмультфильмом", - добавили в пресс-службе.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова представила выставку профессий будущего на форуме в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Ракова представила выставку профессий будущего на форуме в Гостином дворе
Вчера, 12:38
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваАнастасия РаковаМФЦ (многофункциональный центр)
 
 
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