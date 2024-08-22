https://ria.ru/20240822/pozdravlenie-1967847735.html

Ракова поздравила сотрудников центров госуслуг с 13-летием МФЦ Москвы

Ракова поздравила сотрудников центров госуслуг с 13-летием МФЦ Москвы - РИА Новости, 22.08.2024

Ракова поздравила сотрудников центров госуслуг с 13-летием МФЦ Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова поздравила сотрудников столичных центров госуслуг с 13-летием МФЦ "Мои документы". РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T17:02

2024-08-22T17:02

2024-08-22T17:02

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москва

анастасия ракова

мфц (многофункциональный центр)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова поздравила сотрудников столичных центров госуслуг с 13-летием МФЦ "Мои документы". "Ровно 13 лет назад мы открыли первый офис "Мои Документы" в Москве. А сегодня уже нет московского района, в котором бы не было центра госуслуг… Мы проводили много разных опросов, и по мнению подавляющего большинства москвичей, московский МФЦ – это та служба, которой горожане доверяют больше всего. Я ответственно заявляю, что для всех госструктур вы являетесь образцом, высшая планка, к которой надо стремиться", - рассказала Ракова. В пресс-службе комплекса социального развития добавили, что в честь праздника сотрудникам МФЦ подарили праздничный торт весом 10 килограмм, который испекли студенты поварских и кондитерских специальностей из колледжей Москвы. "В честь дня рождения посетителей центров ждет интересная программа для всей семьи. С 22 по 25 августа москвичи смогут сделать неповторимую картину из эпоксидной смолы, посетить мастер-класс по каллиграфии и рисованию… Еще гости смогут поучаствовать в творческих мастер-классах по изготовлению объемного аиста - символа семьи - и милой открытки. А детям будет предложено создать собственную мультипликацию на мастер-классе совместно с "Союзмультфильмом", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240822/vystavka-1967763515.html

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Артем Смирнов

москва, анастасия ракова , мфц (многофункциональный центр)