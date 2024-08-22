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Космонавты поздравили россиян с Днем государственного флага России - РИА Новости, 22.08.2024
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00:17 22.08.2024
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Космонавты поздравили россиян с Днем государственного флага России
Космонавты поздравили россиян с Днем государственного флага России - РИА Новости, 22.08.2024
Космонавты поздравили россиян с Днем государственного флага России
Российские космонавты, находящиеся на МКС, поздравили соотечественников с Днем государственного флага России и пожелали, чтобы он вдохновлял на новые свершения... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T00:17
2024-08-22T00:17
космос - риа наука
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Российские космонавты, находящиеся на МКС, поздравили соотечественников с Днем государственного флага России и пожелали, чтобы он вдохновлял на новые свершения на благо Родины. День государственного флага РФ отмечается 22 августа. "Дорогие друзья! С борта Международной космической станции поздравляем вас с Днем государственного флага России! Он узнаваем во всем мире. И мы гордимся тем, что российский флаг находится на борту Международной космической станции", - сказал командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко. Другой космонавт Николай Чуб добавил, что флаг олицетворяет единение народов, населяющих Россию, их стремления к духовности и силу, благодаря которой Россия сохраняет свой суверенитет. Он рассказал, что для космонавтов флаг на станции является еще и напоминанием о родной земле, где их ждут родные и близкие, а также работают тысячи специалистов, благодаря которым экипажи смогли отправиться на околоземную орбиту. "В этот праздничный день мы желаем всем нашим соотечественникам здоровья, благополучия и единства! И пусть государственный флаг будет вдохновлять всех нас на новые свершения на благо нашей России! С праздником!" - добавил третий космонавт Александр Гребёнкин.
https://ria.ru/20240821/flag-1967674297.html
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космос - риа наука, россия, олег кононенко, николай чуб, александр гребенкин, общество
Космос - РИА Наука, Россия, Олег Кононенко, Николай Чуб, Александр Гребенкин, Общество
Космонавты поздравили россиян с Днем государственного флага России

Космонавты на МКС: пусть флаг России вдохновляет на свершения на благо Родины

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Максим Захаров
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Флаг России . Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Российские космонавты, находящиеся на МКС, поздравили соотечественников с Днем государственного флага России и пожелали, чтобы он вдохновлял на новые свершения на благо Родины.
День государственного флага РФ отмечается 22 августа.
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
На Кипре отметили День Государственного флага России
Вчера, 23:23
"Дорогие друзья! С борта Международной космической станции поздравляем вас с Днем государственного флага России! Он узнаваем во всем мире. И мы гордимся тем, что российский флаг находится на борту Международной космической станции", - сказал командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко.
Другой космонавт Николай Чуб добавил, что флаг олицетворяет единение народов, населяющих Россию, их стремления к духовности и силу, благодаря которой Россия сохраняет свой суверенитет. Он рассказал, что для космонавтов флаг на станции является еще и напоминанием о родной земле, где их ждут родные и близкие, а также работают тысячи специалистов, благодаря которым экипажи смогли отправиться на околоземную орбиту.
"В этот праздничный день мы желаем всем нашим соотечественникам здоровья, благополучия и единства! И пусть государственный флаг будет вдохновлять всех нас на новые свершения на благо нашей России! С праздником!" - добавил третий космонавт Александр Гребёнкин.
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В Москве ко Дню флага установят более 2,2 тысячи флаговых конструкций
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Космос - РИА НаукаРоссияОлег КононенкоНиколай ЧубАлександр ГребенкинОбщество
 
 
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