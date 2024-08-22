https://ria.ru/20240822/pozdravlenie-1967677468.html

Космонавты поздравили россиян с Днем государственного флага России

Космонавты поздравили россиян с Днем государственного флага России - РИА Новости, 22.08.2024

Космонавты поздравили россиян с Днем государственного флага России

Российские космонавты, находящиеся на МКС, поздравили соотечественников с Днем государственного флага России и пожелали, чтобы он вдохновлял на новые свершения... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T00:17

2024-08-22T00:17

2024-08-22T00:17

космос - риа наука

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николай чуб

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Российские космонавты, находящиеся на МКС, поздравили соотечественников с Днем государственного флага России и пожелали, чтобы он вдохновлял на новые свершения на благо Родины. День государственного флага РФ отмечается 22 августа. "Дорогие друзья! С борта Международной космической станции поздравляем вас с Днем государственного флага России! Он узнаваем во всем мире. И мы гордимся тем, что российский флаг находится на борту Международной космической станции", - сказал командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко. Другой космонавт Николай Чуб добавил, что флаг олицетворяет единение народов, населяющих Россию, их стремления к духовности и силу, благодаря которой Россия сохраняет свой суверенитет. Он рассказал, что для космонавтов флаг на станции является еще и напоминанием о родной земле, где их ждут родные и близкие, а также работают тысячи специалистов, благодаря которым экипажи смогли отправиться на околоземную орбиту. "В этот праздничный день мы желаем всем нашим соотечественникам здоровья, благополучия и единства! И пусть государственный флаг будет вдохновлять всех нас на новые свершения на благо нашей России! С праздником!" - добавил третий космонавт Александр Гребёнкин.

https://ria.ru/20240821/flag-1967674297.html

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космос - риа наука, россия, олег кононенко, николай чуб, александр гребенкин, общество