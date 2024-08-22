https://ria.ru/20240822/posolstvo-1967846525.html

Российское посольство ответило на решение Швейцарии по "военному Шенгену"

Российское посольство ответило на решение Швейцарии по "военному Шенгену" - РИА Новости, 22.08.2024

Российское посольство ответило на решение Швейцарии по "военному Шенгену"

Россия сделает выводы из присоединения Швейцарии к "военному Шенгену" ЕС, заявили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Берне. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T16:58

2024-08-22T16:58

2024-08-22T16:58

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ЖЕНЕВА, 22 авг - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Россия сделает выводы из присоединения Швейцарии к "военному Шенгену" ЕС, заявили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Берне. Накануне правительство Швейцарии сообщило, что намерено присоединиться к проекту ЕС "Военная мобильность", направленному на облегчение передвижения войск и военной техники по европейской территории. "Что же касается российских выводов, то они последуют и будут связаны в том числе с дальнейшими практическими шагами швейцарских властей", - сказали в пресс-службе. Проект "военная мобильность" был создан ЕС в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Его чаще называют "военным Шенгеном", поскольку он направлен на облегчение военной мобильности на европейской территории путем стандартизации административных процессов. Швейцария не входит в ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с конца февраля 2022 года. Швейцарские военные примут участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводятся с участием стран НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.

https://ria.ru/20240821/shveytsariya-1967653430.html

https://ria.ru/20240806/zapad-1964258602.html

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в мире, россия, швейцария, берн (кантон), сергей лавров, геннадий гатилов, евросоюз, нато, оон