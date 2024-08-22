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США знали о нападении ВСУ на Курскую область, заявил Антонов - РИА Новости, 23.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:41 22.08.2024 (обновлено: 00:41 23.08.2024)
https://ria.ru/20240822/posolantonov-1967916837.html
США знали о нападении ВСУ на Курскую область, заявил Антонов
США знали о нападении ВСУ на Курскую область, заявил Антонов - РИА Новости, 23.08.2024
США знали о нападении ВСУ на Курскую область, заявил Антонов
США знали о нападении Украины на Курскую область, им было бы достаточно щелчка пальцев, чтобы киевские власти прекратили свои действия, заявил посол РФ в... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-22T23:41
2024-08-23T00:41
специальная военная операция на украине
сша
курская область
россия
вооруженные силы украины
в мире
владимир путин
анатолий антонов
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. США знали о нападении Украины на Курскую область, им было бы достаточно щелчка пальцев, чтобы киевские власти прекратили свои действия, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Я твердо убежден, что ничего в Киеве не делается без отмашки из Вашингтона… Американцы знали, знают, и ничего без их ведома не происходит", — сказал Антонов в эфире "Первого канала".Он напомнил, что, судя по информации из разных источников, тысячи американских военных специалистов находятся в качестве советников при Владимире Зеленском."Если бы американцам не нравилось то, что происходит в Курской области, где гибнут простые наши люди - женщины, дети, старики - достаточно, говоря американским языком, простого щелчка пальцев, и в Киеве тут же бы прекратили подобные действия", — заключил дипломат.Подразделения ВСУ в 5.30 утра шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html
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сша, курская область, россия, вооруженные силы украины, в мире, владимир путин, анатолий антонов, владимир зеленский, вашингтон (штат)
Специальная военная операция на Украине, США, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Владимир Путин, Анатолий Антонов, Владимир Зеленский, Вашингтон (штат)
США знали о нападении ВСУ на Курскую область, заявил Антонов

Посол РФ в Вашингтоне Антонов: США знали о нападении ВСУ на Курскую область

© Фото : пресс-служба Посольства России в СШААнатолий Антонов
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : пресс-служба Посольства России в США
Анатолий Антонов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. США знали о нападении Украины на Курскую область, им было бы достаточно щелчка пальцев, чтобы киевские власти прекратили свои действия, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Я твердо убежден, что ничего в Киеве не делается без отмашки из Вашингтона… Американцы знали, знают, и ничего без их ведома не происходит", — сказал Антонов в эфире "Первого канала".
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Он напомнил, что, судя по информации из разных источников, тысячи американских военных специалистов находятся в качестве советников при Владимире Зеленском.
"Если бы американцам не нравилось то, что происходит в Курской области, где гибнут простые наши люди - женщины, дети, старики - достаточно, говоря американским языком, простого щелчка пальцев, и в Киеве тут же бы прекратили подобные действия", — заключил дипломат.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреВладимир ПутинАнатолий АнтоновВладимир ЗеленскийВашингтон (штат)
 
 
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