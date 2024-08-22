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Квадрокоптер, автомобили и стройматериалы отправили из Чувашии в зону СВО - РИА Новости, 22.08.2024
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Надежные люди
 
12:13 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/pomosch-1967753342.html
Квадрокоптер, автомобили и стройматериалы отправили из Чувашии в зону СВО
Квадрокоптер, автомобили и стройматериалы отправили из Чувашии в зону СВО - РИА Новости, 22.08.2024
Квадрокоптер, автомобили и стройматериалы отправили из Чувашии в зону СВО
Квадрокоптер, несколько автомобилей и различные строительные материалы отправили из Чувашии участникам специальной военной операции, сообщил глава региона Олег... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T12:13
2024-08-22T12:13
надежные люди
чувашская республика (чувашия)
сво
гуманитарная помощь
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг — РИА Новости. Квадрокоптер, несколько автомобилей и различные строительные материалы отправили из Чувашии участникам специальной военной операции, сообщил глава региона Олег Николаев. Это уже 31-я партия, сформированная правительством Чувашии при поддержке организаций и волонтеров республики. "Отправили очередной гуманитарный груз в зону проведения СВО. В партии гумпомощи: квадрокоптер, автомобили высокой проходимости, три тонны ОСП (ориентированно-стружечные плиты), 20 кубометров пиломатериалов, сетка-рабица, перчатки, кровоостанавливающие жгуты, инструменты и пищевые продукты – сухие супы", - написал Николаев в своем Telegram-канале. Глава Чувашии поблагодарил Фонд "Перле", волонтерские сообщества ("Катюша" и "Надёжный тыл Чувашии"), предпринимателей и предприятия Чувашии "Элара" и "Лента" за оказанную помощь в формировании гумгруза. "Каждая помощь важна: будь то материалы, аппаратура или обычное письмо солдату. Все это поднимает боевой дух ребят, они чувствуют поддержку родной республики, знают, что за них переживает вся Чувашия и ждет дома", - подчеркнул глава республики.
https://ria.ru/20240822/pomosch-1967752470.html
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чувашская республика (чувашия), сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Чувашская Республика (Чувашия), СВО, Гуманитарная помощь

Квадрокоптер, автомобили и стройматериалы отправили из Чувашии в зону СВО

© Фото : Олег Николаев|Чувашия/TelegramСтроительные материалы отправили из Чувашии участникам специальной военной операции
Строительные материалы отправили из Чувашии участникам специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : Олег Николаев|Чувашия/Telegram
Строительные материалы отправили из Чувашии участникам специальной военной операции
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг — РИА Новости. Квадрокоптер, несколько автомобилей и различные строительные материалы отправили из Чувашии участникам специальной военной операции, сообщил глава региона Олег Николаев.
Это уже 31-я партия, сформированная правительством Чувашии при поддержке организаций и волонтеров республики.
"Отправили очередной гуманитарный груз в зону проведения СВО. В партии гумпомощи: квадрокоптер, автомобили высокой проходимости, три тонны ОСП (ориентированно-стружечные плиты), 20 кубометров пиломатериалов, сетка-рабица, перчатки, кровоостанавливающие жгуты, инструменты и пищевые продукты – сухие супы", - написал Николаев в своем Telegram-канале.
Глава Чувашии поблагодарил Фонд "Перле", волонтерские сообщества ("Катюша" и "Надёжный тыл Чувашии"), предпринимателей и предприятия Чувашии "Элара" и "Лента" за оказанную помощь в формировании гумгруза.
"Каждая помощь важна: будь то материалы, аппаратура или обычное письмо солдату. Все это поднимает боевой дух ребят, они чувствуют поддержку родной республики, знают, что за них переживает вся Чувашия и ждет дома", - подчеркнул глава республики.
Нижегородские предприниматели в рамках акции Мой бизнес помогает отправили 8 тонн гуманитарного груза для бойцов специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
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Вчера, 12:09
 
Надежные людиЧувашская Республика (Чувашия)СВОГуманитарная помощь
 
 
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