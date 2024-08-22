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Нижегородские предприниматели отправили восемь тонн гумгруза бойцам СВО - РИА Новости, 22.08.2024
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12:09 22.08.2024
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Нижегородские предприниматели отправили восемь тонн гумгруза бойцам СВО
Нижегородские предприниматели отправили восемь тонн гумгруза бойцам СВО - РИА Новости, 22.08.2024
Нижегородские предприниматели отправили восемь тонн гумгруза бойцам СВО
Нижегородские предприниматели в рамках акции "Мой бизнес помогает" отправили 8 тонн гуманитарного груза для бойцов специальной военной операции, сообщает... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T12:09
2024-08-22T12:09
надежные люди
нижегородская область
луганская народная республика
донбасс
александр невский
сво
гуманитарная помощь
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг — РИА Новости. Нижегородские предприниматели в рамках акции "Мой бизнес помогает" отправили 8 тонн гуманитарного груза для бойцов специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства региона. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, региональный центр "Мой бизнес" поддерживает Дом народного единства в координационных и информационных вопросах по сбору и передаче гуманитарной помощи в Донбасс. "Мы формируем адресную гуманитарную помощь от нижегородцев и отправляем ее в новые регионы. Многие предприниматели сами обращаются в центр "Мой бизнес" с предложениями об отправке грузов. Помогаем им сориентироваться и рассказываем, что наиболее актуально сейчас. На сегодняшний день в рамках акции "Мой бизнес помогает" уже отправлено пять партий гуманитарной помощи более чем на 25 миллионов рублей, и готовится следующая поставка на сумму более 3,5 миллиона рублей", - приводятся в сообщении слова министра. Так, в последней партии гуманитарного груза, в основном, бутилированная вода. "В сборе груза участвовали три региональных компании, в зону СВО направлены бутылки с 8 тоннами питьевой воды. Часть партии оплатили два предпринимателя из Навашина, а часть предоставил сам производитель", - уточнил Черкасов. Как рассказал приехавший забрать гумпомощь от предпринимателей боец добровольческой разведочно-штурмовой бригады имени князя Александра Невского, централизованные поставки воды осуществляются в больших емкостях, и ее нужно переливать, чтобы вручную или на небольших "буханках" доставлять на позиции, что не всегда удобно. "Мы хотим помочь нашим ребятам в их нелегком деле. Например, наше предприятие поставляет воду в нижегородский военный госпиталь, где лечатся бойцы. Также очень многие люди в моем окружении, предприниматели участвуют в сборах гуманитарной помощи и регулярно выделяют средства для помощи", - приводятся в сообщении слова заместителя директора компании "Городецкие источники" Олега Малышева. Директор головной организации центра "Мой бизнес" - Корпорации развития предпринимательства Нижегородской области Николай Ереев рассказал, что акция "Мой бизнес помогает" проводится на постоянной основе. "Мы собираем самые разные вещи, которые необходимы на приграничных территориях, и регулярно отправляем партии гумпомощи. Например, сейчас готовим к отправке груз со школьными принадлежностями, одеждой и обувью для юных школьников из ЛНР. Также готовится к отправке партия мебели", - сообщил он.
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нижегородская область, луганская народная республика, донбасс, александр невский, сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Нижегородская область, Луганская Народная Республика, Донбасс, Александр Невский, СВО, Гуманитарная помощь

Нижегородские предприниматели отправили восемь тонн гумгруза бойцам СВО

© Фото : Правительство Нижегородской областиНижегородские предприниматели в рамках акции "Мой бизнес помогает" отправили 8 тонн гуманитарного груза для бойцов специальной военной операции
Нижегородские предприниматели в рамках акции Мой бизнес помогает отправили 8 тонн гуманитарного груза для бойцов специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : Правительство Нижегородской области
Нижегородские предприниматели в рамках акции "Мой бизнес помогает" отправили 8 тонн гуманитарного груза для бойцов специальной военной операции
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг — РИА Новости. Нижегородские предприниматели в рамках акции "Мой бизнес помогает" отправили 8 тонн гуманитарного груза для бойцов специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства региона.
По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, региональный центр "Мой бизнес" поддерживает Дом народного единства в координационных и информационных вопросах по сбору и передаче гуманитарной помощи в Донбасс.
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"Мы формируем адресную гуманитарную помощь от нижегородцев и отправляем ее в новые регионы. Многие предприниматели сами обращаются в центр "Мой бизнес" с предложениями об отправке грузов. Помогаем им сориентироваться и рассказываем, что наиболее актуально сейчас. На сегодняшний день в рамках акции "Мой бизнес помогает" уже отправлено пять партий гуманитарной помощи более чем на 25 миллионов рублей, и готовится следующая поставка на сумму более 3,5 миллиона рублей", - приводятся в сообщении слова министра.
Так, в последней партии гуманитарного груза, в основном, бутилированная вода. "В сборе груза участвовали три региональных компании, в зону СВО направлены бутылки с 8 тоннами питьевой воды. Часть партии оплатили два предпринимателя из Навашина, а часть предоставил сам производитель", - уточнил Черкасов.
Как рассказал приехавший забрать гумпомощь от предпринимателей боец добровольческой разведочно-штурмовой бригады имени князя Александра Невского, централизованные поставки воды осуществляются в больших емкостях, и ее нужно переливать, чтобы вручную или на небольших "буханках" доставлять на позиции, что не всегда удобно.
"Мы хотим помочь нашим ребятам в их нелегком деле. Например, наше предприятие поставляет воду в нижегородский военный госпиталь, где лечатся бойцы. Также очень многие люди в моем окружении, предприниматели участвуют в сборах гуманитарной помощи и регулярно выделяют средства для помощи", - приводятся в сообщении слова заместителя директора компании "Городецкие источники" Олега Малышева.
Директор головной организации центра "Мой бизнес" - Корпорации развития предпринимательства Нижегородской области Николай Ереев рассказал, что акция "Мой бизнес помогает" проводится на постоянной основе.
"Мы собираем самые разные вещи, которые необходимы на приграничных территориях, и регулярно отправляем партии гумпомощи. Например, сейчас готовим к отправке груз со школьными принадлежностями, одеждой и обувью для юных школьников из ЛНР. Также готовится к отправке партия мебели", - сообщил он.
Скриншот из видео передачи в зону СВО автомобиля Газель, автозапчастей и ноутбуков, Саратовская область - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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Надежные людиНижегородская областьЛуганская Народная РеспубликаДонбассАлександр НевскийСВОГуманитарная помощь
 
 
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