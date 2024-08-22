https://ria.ru/20240822/pomosch-1967752470.html

Нижегородские предприниматели отправили восемь тонн гумгруза бойцам СВО

Нижегородские предприниматели отправили восемь тонн гумгруза бойцам СВО - РИА Новости, 22.08.2024

Нижегородские предприниматели отправили восемь тонн гумгруза бойцам СВО

Нижегородские предприниматели в рамках акции "Мой бизнес помогает" отправили 8 тонн гуманитарного груза для бойцов специальной военной операции, сообщает... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T12:09

2024-08-22T12:09

2024-08-22T12:09

надежные люди

нижегородская область

луганская народная республика

донбасс

александр невский

сво

гуманитарная помощь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967749878_0:87:890:587_1920x0_80_0_0_eca1dc7aef314f78e5c605b4cc940816.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг — РИА Новости. Нижегородские предприниматели в рамках акции "Мой бизнес помогает" отправили 8 тонн гуманитарного груза для бойцов специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства региона. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, региональный центр "Мой бизнес" поддерживает Дом народного единства в координационных и информационных вопросах по сбору и передаче гуманитарной помощи в Донбасс. "Мы формируем адресную гуманитарную помощь от нижегородцев и отправляем ее в новые регионы. Многие предприниматели сами обращаются в центр "Мой бизнес" с предложениями об отправке грузов. Помогаем им сориентироваться и рассказываем, что наиболее актуально сейчас. На сегодняшний день в рамках акции "Мой бизнес помогает" уже отправлено пять партий гуманитарной помощи более чем на 25 миллионов рублей, и готовится следующая поставка на сумму более 3,5 миллиона рублей", - приводятся в сообщении слова министра. Так, в последней партии гуманитарного груза, в основном, бутилированная вода. "В сборе груза участвовали три региональных компании, в зону СВО направлены бутылки с 8 тоннами питьевой воды. Часть партии оплатили два предпринимателя из Навашина, а часть предоставил сам производитель", - уточнил Черкасов. Как рассказал приехавший забрать гумпомощь от предпринимателей боец добровольческой разведочно-штурмовой бригады имени князя Александра Невского, централизованные поставки воды осуществляются в больших емкостях, и ее нужно переливать, чтобы вручную или на небольших "буханках" доставлять на позиции, что не всегда удобно. "Мы хотим помочь нашим ребятам в их нелегком деле. Например, наше предприятие поставляет воду в нижегородский военный госпиталь, где лечатся бойцы. Также очень многие люди в моем окружении, предприниматели участвуют в сборах гуманитарной помощи и регулярно выделяют средства для помощи", - приводятся в сообщении слова заместителя директора компании "Городецкие источники" Олега Малышева. Директор головной организации центра "Мой бизнес" - Корпорации развития предпринимательства Нижегородской области Николай Ереев рассказал, что акция "Мой бизнес помогает" проводится на постоянной основе. "Мы собираем самые разные вещи, которые необходимы на приграничных территориях, и регулярно отправляем партии гумпомощи. Например, сейчас готовим к отправке груз со школьными принадлежностями, одеждой и обувью для юных школьников из ЛНР. Также готовится к отправке партия мебели", - сообщил он.

https://ria.ru/20240822/pomosch-1967719525.html

https://ria.ru/20240820/volontery-1967376713.html

нижегородская область

луганская народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

нижегородская область, луганская народная республика, донбасс, александр невский, сво, гуманитарная помощь