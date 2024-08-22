https://ria.ru/20240822/pomosch-1967752470.html
Нижегородские предприниматели отправили восемь тонн гумгруза бойцам СВО
Нижегородские предприниматели отправили восемь тонн гумгруза бойцам СВО - РИА Новости, 22.08.2024
Нижегородские предприниматели отправили восемь тонн гумгруза бойцам СВО
Нижегородские предприниматели в рамках акции "Мой бизнес помогает" отправили 8 тонн гуманитарного груза для бойцов специальной военной операции, сообщает... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T12:09
2024-08-22T12:09
2024-08-22T12:09
надежные люди
нижегородская область
луганская народная республика
донбасс
александр невский
сво
гуманитарная помощь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967749878_0:87:890:587_1920x0_80_0_0_eca1dc7aef314f78e5c605b4cc940816.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг — РИА Новости. Нижегородские предприниматели в рамках акции "Мой бизнес помогает" отправили 8 тонн гуманитарного груза для бойцов специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства региона. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, региональный центр "Мой бизнес" поддерживает Дом народного единства в координационных и информационных вопросах по сбору и передаче гуманитарной помощи в Донбасс. "Мы формируем адресную гуманитарную помощь от нижегородцев и отправляем ее в новые регионы. Многие предприниматели сами обращаются в центр "Мой бизнес" с предложениями об отправке грузов. Помогаем им сориентироваться и рассказываем, что наиболее актуально сейчас. На сегодняшний день в рамках акции "Мой бизнес помогает" уже отправлено пять партий гуманитарной помощи более чем на 25 миллионов рублей, и готовится следующая поставка на сумму более 3,5 миллиона рублей", - приводятся в сообщении слова министра. Так, в последней партии гуманитарного груза, в основном, бутилированная вода. "В сборе груза участвовали три региональных компании, в зону СВО направлены бутылки с 8 тоннами питьевой воды. Часть партии оплатили два предпринимателя из Навашина, а часть предоставил сам производитель", - уточнил Черкасов. Как рассказал приехавший забрать гумпомощь от предпринимателей боец добровольческой разведочно-штурмовой бригады имени князя Александра Невского, централизованные поставки воды осуществляются в больших емкостях, и ее нужно переливать, чтобы вручную или на небольших "буханках" доставлять на позиции, что не всегда удобно. "Мы хотим помочь нашим ребятам в их нелегком деле. Например, наше предприятие поставляет воду в нижегородский военный госпиталь, где лечатся бойцы. Также очень многие люди в моем окружении, предприниматели участвуют в сборах гуманитарной помощи и регулярно выделяют средства для помощи", - приводятся в сообщении слова заместителя директора компании "Городецкие источники" Олега Малышева. Директор головной организации центра "Мой бизнес" - Корпорации развития предпринимательства Нижегородской области Николай Ереев рассказал, что акция "Мой бизнес помогает" проводится на постоянной основе. "Мы собираем самые разные вещи, которые необходимы на приграничных территориях, и регулярно отправляем партии гумпомощи. Например, сейчас готовим к отправке груз со школьными принадлежностями, одеждой и обувью для юных школьников из ЛНР. Также готовится к отправке партия мебели", - сообщил он.
https://ria.ru/20240822/pomosch-1967719525.html
https://ria.ru/20240820/volontery-1967376713.html
нижегородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, луганская народная республика, донбасс, александр невский, сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Нижегородская область, Луганская Народная Республика, Донбасс, Александр Невский, СВО, Гуманитарная помощь
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг — РИА Новости. Нижегородские предприниматели в рамках акции "Мой бизнес помогает" отправили 8 тонн гуманитарного груза для бойцов специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства региона.
По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области
Максима Черкасова, региональный центр "Мой бизнес" поддерживает Дом народного единства в координационных и информационных вопросах по сбору и передаче гуманитарной помощи в Донбасс
.
"Мы формируем адресную гуманитарную помощь от нижегородцев и отправляем ее в новые регионы. Многие предприниматели сами обращаются в центр "Мой бизнес" с предложениями об отправке грузов. Помогаем им сориентироваться и рассказываем, что наиболее актуально сейчас. На сегодняшний день в рамках акции "Мой бизнес помогает" уже отправлено пять партий гуманитарной помощи более чем на 25 миллионов рублей, и готовится следующая поставка на сумму более 3,5 миллиона рублей", - приводятся в сообщении слова министра.
Так, в последней партии гуманитарного груза, в основном, бутилированная вода. "В сборе груза участвовали три региональных компании, в зону СВО направлены бутылки с 8 тоннами питьевой воды. Часть партии оплатили два предпринимателя из Навашина, а часть предоставил сам производитель", - уточнил Черкасов.
Как рассказал приехавший забрать гумпомощь от предпринимателей боец добровольческой разведочно-штурмовой бригады имени князя Александра Невского
, централизованные поставки воды осуществляются в больших емкостях, и ее нужно переливать, чтобы вручную или на небольших "буханках" доставлять на позиции, что не всегда удобно.
"Мы хотим помочь нашим ребятам в их нелегком деле. Например, наше предприятие поставляет воду в нижегородский военный госпиталь, где лечатся бойцы. Также очень многие люди в моем окружении, предприниматели участвуют в сборах гуманитарной помощи и регулярно выделяют средства для помощи", - приводятся в сообщении слова заместителя директора компании "Городецкие источники" Олега Малышева.
Директор головной организации центра "Мой бизнес" - Корпорации развития предпринимательства Нижегородской области Николай Ереев рассказал, что акция "Мой бизнес помогает" проводится на постоянной основе.
"Мы собираем самые разные вещи, которые необходимы на приграничных территориях, и регулярно отправляем партии гумпомощи. Например, сейчас готовим к отправке груз со школьными принадлежностями, одеждой и обувью для юных школьников из ЛНР
. Также готовится к отправке партия мебели", - сообщил он.