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В России с 2018 года ввели в эксплуатацию 40 детских поликлиник - РИА Новости, 22.08.2024
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15:49 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/poliklinika-1967826247.html
В России с 2018 года ввели в эксплуатацию 40 детских поликлиник
В России с 2018 года ввели в эксплуатацию 40 детских поликлиник - РИА Новости, 22.08.2024
В России с 2018 года ввели в эксплуатацию 40 детских поликлиник
В рамках укрепления материально-технической базы системы здравоохранения с 2018 года в эксплуатацию ввели 40 детских поликлиник, до конца этого года планируется РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:49
2024-08-22T15:49
общество
здоровье - общество
россия
ульяновская область
ставропольский край
михаил мурашко
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В рамках укрепления материально-технической базы системы здравоохранения с 2018 года в эксплуатацию ввели 40 детских поликлиник, до конца этого года планируется ввести в пользование еще три объекта, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "По вашему поручению было начато в 2018 году укрепление материально-технической базы детских больниц и поликлиник. С 2018 года в эксплуатации уже 40 поликлиник, в том числе по национальному проекту ("Здравоохранение" - ред.) – 21", - сказал Мурашко в ходе совещания с членами правительства РФ. Он отметил, что до конца этого года планируется завершить и ввести в строй еще три объекта в Ульяновской области, Ставропольском крае и Хакасии. Продолжается строительство еще 15 объектов детского здравоохранения. "В первичном звене практически каждая медицинская организация получила дополнительное оборудование, оказывающее помощь детям... В программе модернизации первичного звена до 2025 года предусмотрено 450 медицинских объектов, оказывающих помощь детям", - добавил министр.
https://ria.ru/20240822/zdorove-1967823171.html
россия
ульяновская область
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общество, здоровье - общество, россия, ульяновская область, ставропольский край, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Ульяновская область, Ставропольский край, Михаил Мурашко
В России с 2018 года ввели в эксплуатацию 40 детских поликлиник

Мурашко: с 2018 года в эксплуатацию ввели 40 детских поликлиник

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкУчастковый врач - терапевт поликлиники заполняет медицинскую документацию
Участковый врач - терапевт поликлиники заполняет медицинскую документацию - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Участковый врач - терапевт поликлиники заполняет медицинскую документацию. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В рамках укрепления материально-технической базы системы здравоохранения с 2018 года в эксплуатацию ввели 40 детских поликлиник, до конца этого года планируется ввести в пользование еще три объекта, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"По вашему поручению было начато в 2018 году укрепление материально-технической базы детских больниц и поликлиник. С 2018 года в эксплуатации уже 40 поликлиник, в том числе по национальному проекту ("Здравоохранение" - ред.) – 21", - сказал Мурашко в ходе совещания с членами правительства РФ.
Он отметил, что до конца этого года планируется завершить и ввести в строй еще три объекта в Ульяновской области, Ставропольском крае и Хакасии. Продолжается строительство еще 15 объектов детского здравоохранения.
"В первичном звене практически каждая медицинская организация получила дополнительное оборудование, оказывающее помощь детям... В программе модернизации первичного звена до 2025 года предусмотрено 450 медицинских объектов, оказывающих помощь детям", - добавил министр.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияУльяновская областьСтавропольский крайМихаил Мурашко
 
 
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