https://ria.ru/20240822/poliklinika-1967826247.html
В России с 2018 года ввели в эксплуатацию 40 детских поликлиник
В России с 2018 года ввели в эксплуатацию 40 детских поликлиник - РИА Новости, 22.08.2024
В России с 2018 года ввели в эксплуатацию 40 детских поликлиник
В рамках укрепления материально-технической базы системы здравоохранения с 2018 года в эксплуатацию ввели 40 детских поликлиник, до конца этого года планируется РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:49
2024-08-22T15:49
2024-08-22T15:49
общество
здоровье - общество
россия
ульяновская область
ставропольский край
михаил мурашко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910898085_0:229:3077:1960_1920x0_80_0_0_d44312c9369833969c01344922564c8d.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В рамках укрепления материально-технической базы системы здравоохранения с 2018 года в эксплуатацию ввели 40 детских поликлиник, до конца этого года планируется ввести в пользование еще три объекта, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "По вашему поручению было начато в 2018 году укрепление материально-технической базы детских больниц и поликлиник. С 2018 года в эксплуатации уже 40 поликлиник, в том числе по национальному проекту ("Здравоохранение" - ред.) – 21", - сказал Мурашко в ходе совещания с членами правительства РФ. Он отметил, что до конца этого года планируется завершить и ввести в строй еще три объекта в Ульяновской области, Ставропольском крае и Хакасии. Продолжается строительство еще 15 объектов детского здравоохранения. "В первичном звене практически каждая медицинская организация получила дополнительное оборудование, оказывающее помощь детям... В программе модернизации первичного звена до 2025 года предусмотрено 450 медицинских объектов, оказывающих помощь детям", - добавил министр.
https://ria.ru/20240822/zdorove-1967823171.html
россия
ульяновская область
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910898085_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_94f312e4633fe9d87bfd248a003af742.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, ульяновская область, ставропольский край, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Ульяновская область, Ставропольский край, Михаил Мурашко
В России с 2018 года ввели в эксплуатацию 40 детских поликлиник
Мурашко: с 2018 года в эксплуатацию ввели 40 детских поликлиник
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В рамках укрепления материально-технической базы системы здравоохранения с 2018 года в эксплуатацию ввели 40 детских поликлиник, до конца этого года планируется ввести в пользование еще три объекта, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"По вашему поручению было начато в 2018 году укрепление материально-технической базы детских больниц и поликлиник. С 2018 года в эксплуатации уже 40 поликлиник, в том числе по национальному проекту ("Здравоохранение" - ред.) – 21", - сказал Мурашко в ходе совещания с членами правительства РФ.
Он отметил, что до конца этого года планируется завершить и ввести в строй еще три объекта в Ульяновской области, Ставропольском крае и Хакасии. Продолжается строительство еще 15 объектов детского здравоохранения.
"В первичном звене практически каждая медицинская организация получила дополнительное оборудование, оказывающее помощь детям... В программе модернизации первичного звена до 2025 года предусмотрено 450 медицинских объектов, оказывающих помощь детям", - добавил министр.