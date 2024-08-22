https://ria.ru/20240822/poliklinika-1967826247.html

В России с 2018 года ввели в эксплуатацию 40 детских поликлиник

В России с 2018 года ввели в эксплуатацию 40 детских поликлиник - РИА Новости, 22.08.2024

В России с 2018 года ввели в эксплуатацию 40 детских поликлиник

В рамках укрепления материально-технической базы системы здравоохранения с 2018 года в эксплуатацию ввели 40 детских поликлиник, до конца этого года планируется РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T15:49

2024-08-22T15:49

2024-08-22T15:49

общество

здоровье - общество

россия

ульяновская область

ставропольский край

михаил мурашко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910898085_0:229:3077:1960_1920x0_80_0_0_d44312c9369833969c01344922564c8d.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В рамках укрепления материально-технической базы системы здравоохранения с 2018 года в эксплуатацию ввели 40 детских поликлиник, до конца этого года планируется ввести в пользование еще три объекта, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "По вашему поручению было начато в 2018 году укрепление материально-технической базы детских больниц и поликлиник. С 2018 года в эксплуатации уже 40 поликлиник, в том числе по национальному проекту ("Здравоохранение" - ред.) – 21", - сказал Мурашко в ходе совещания с членами правительства РФ. Он отметил, что до конца этого года планируется завершить и ввести в строй еще три объекта в Ульяновской области, Ставропольском крае и Хакасии. Продолжается строительство еще 15 объектов детского здравоохранения. "В первичном звене практически каждая медицинская организация получила дополнительное оборудование, оказывающее помощь детям... В программе модернизации первичного звена до 2025 года предусмотрено 450 медицинских объектов, оказывающих помощь детям", - добавил министр.

https://ria.ru/20240822/zdorove-1967823171.html

россия

ульяновская область

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, россия, ульяновская область, ставропольский край, михаил мурашко