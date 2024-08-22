https://ria.ru/20240822/podmoskove-1967784908.html
Подмосковье представит культурно-туристический потенциал в Москве
Подмосковье представит культурно-туристический потенциал в Москве - РИА Новости, 22.08.2024
Подмосковье представит культурно-туристический потенциал в Москве
Подмосковье представит свой культурно-туристический потенциал в рамках московского фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" 24 августа, гостей познакомят с... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T13:48
2024-08-22T13:48
2024-08-22T13:48
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Подмосковье представит свой культурно-туристический потенциал в рамках московского фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" 24 августа, гостей познакомят с многообразием досуга в Подмосковье через мастер-классы и развлекательную программу, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Мероприятие "Подмосковье – область впечатлений" состоится на ВДНХ, сцена №1 возле четвертого Каменского пруда с 10:00 до 14:00. Информация, которая будет представлена, поможет спланировать путешествие по достопримечательностям Подмосковья. Свои программы представят Серпухов, Дмитров, Солнечногорск и Коломна. Например, в рамках знакомства с Серпуховым пройдут консультации посетителей, презентация туристической полиграфии. Серпуховский историко-художественный музей проведет мастер-классы по рисованию кофе и вином, по созданию картины по мотивам натюрморта Н. С. Гончаровой "Георгины" и многое другое. Город Дмитров покажет концертную программу местных творческих коллективов, которая начнется в 12:00. Солнечногорск представит свои гастрономические бренды и проведет викторины и лотереи, где будут разыгрываться сертификат на двоих на посещение улиточной фермы SolEcoSnails и сертификат на проживание в эко-деревне "Бабин двор". Музей-заповедник "Коломенский кремль" представит игру для детей и взрослых "Построй Коломенский кремль" с использованием части 3D-макета Коломенского кремля XVI века, мастер-класс "Карта древней Коломны", на котором участники с помощью создания карты старинной Коломны познакомятся с историей города, его устройством, названием улиц и городскими легендами.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), москва, туризм
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Москва, Туризм
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Подмосковье представит свой культурно-туристический потенциал в рамках московского фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" 24 августа, гостей познакомят с многообразием досуга в Подмосковье через мастер-классы и развлекательную программу, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие "Подмосковье – область впечатлений" состоится на ВДНХ, сцена №1 возле четвертого Каменского пруда с 10:00 до 14:00.
Информация, которая будет представлена, поможет спланировать путешествие по достопримечательностям Подмосковья. Свои программы представят Серпухов
, Дмитров
, Солнечногорск
и Коломна
.
Например, в рамках знакомства с Серпуховым пройдут консультации посетителей, презентация туристической полиграфии. Серпуховский историко-художественный музей проведет мастер-классы по рисованию кофе и вином, по созданию картины по мотивам натюрморта Н. С. Гончаровой "Георгины" и многое другое.
Город Дмитров покажет концертную программу местных творческих коллективов, которая начнется в 12:00.
Солнечногорск представит свои гастрономические бренды и проведет викторины и лотереи, где будут разыгрываться сертификат на двоих на посещение улиточной фермы SolEcoSnails и сертификат на проживание в эко-деревне "Бабин двор".
Музей-заповедник "Коломенский кремль" представит игру для детей и взрослых "Построй Коломенский кремль" с использованием части 3D-макета Коломенского кремля XVI века, мастер-класс "Карта древней Коломны", на котором участники с помощью создания карты старинной Коломны познакомятся с историей города, его устройством, названием улиц и городскими легендами.