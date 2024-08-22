https://ria.ru/20240822/podmoskove-1967767345.html

С начала года 1,7 тысяч детей-сирот из Подмосковья обрели семью

С начала года 1,7 тысяч детей-сирот из Подмосковья обрели семью - РИА Новости, 22.08.2024

С начала года 1,7 тысяч детей-сирот из Подмосковья обрели семью

Специалисты органов опеки устроили в семьи 1,7 тысячи детей-сирот из Подмосковья с начала года, сообщила первый заместитель председателя правительства региона... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T12:53

2024-08-22T12:53

2024-08-22T12:53

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Специалисты органов опеки устроили в семьи 1,7 тысячи детей-сирот из Подмосковья с начала года, сообщила первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева. "С начала года специалисты органов опеки устроили в семьи 1,7 тысячи детей-сирот. Ключевым принципом нашей работы является убеждение, что не семья выбирает ребенка, а ребенок выбирает семью. Для этого специалисты начинают работу с потенциальными родителями или опекунами после консультации с психологами", – сказала Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба Минсоцразвития региона. Как отметили в ведомстве, в регионе приоритет - семейные формы устройства детей. В Подмосковье отсутствуют детские дома, но есть семейные центры, где условия для детей близки к домашним, и дети находятся здесь временно. Для подготовки приемных родителей в регионе действует 69 школ, где психологи оказывают помощь как потенциальным, так и действующим приемным родителям. Болатаева подчеркнула, что Подмосковье лидирует среди других регионов по устройству детей-сирот в семьи, обеспечивая приоритет семейного воспитания.

https://ria.ru/20240821/shkoly-1967601961.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), людмила болатаева