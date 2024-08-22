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Симоньян поздравила военкора Поддубного с днем рождения - РИА Новости, 22.08.2024
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17:10 22.08.2024 (обновлено: 18:08 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/poddubnyy-1967850306.html
Симоньян поздравила военкора Поддубного с днем рождения
Симоньян поздравила военкора Поддубного с днем рождения - РИА Новости, 22.08.2024
Симоньян поздравила военкора Поддубного с днем рождения
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале поздравила военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного с РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T17:10
2024-08-22T18:08
евгений поддубный
маргарита симоньян
вгтрк
общество
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале поздравила военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного с днем рождения."В этому году у бесстрашного военкора Евгения Поддубного два дня рождения. День, когда он выжил после атаки дрона, и сегодня. Здоровья, сил и нашей Победы", — написала она.Поддубный 7 августа получил тяжелое ранение в Курской области при атаке украинского беспилотника. Его доставили в реанимацию курской областной больницы, где обследовали и приняли решение перевезти в Москву — в НИИ имени Склифосовского.Журналист получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета.Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выслеживать целенаправленно.
https://ria.ru/20240822/putin-1967753774.html
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евгений поддубный, маргарита симоньян, вгтрк, общество
Евгений Поддубный, Маргарита Симоньян, ВГТРК, Общество
Симоньян поздравила военкора Поддубного с днем рождения

Симоньян поздравила военкора ВГТРК Поддубного с днем рождения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВоенкор Евгений Поддубный
Военкор Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Военкор Евгений Поддубный. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале поздравила военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного с днем рождения.
"В этому году у бесстрашного военкора Евгения Поддубного два дня рождения. День, когда он выжил после атаки дрона, и сегодня. Здоровья, сил и нашей Победы", — написала она.
Поддубный 7 августа получил тяжелое ранение в Курской области при атаке украинского беспилотника. Его доставили в реанимацию курской областной больницы, где обследовали и приняли решение перевезти в Москву — в НИИ имени Склифосовского.
Журналист получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета.
Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала.
Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выслеживать целенаправленно.
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Евгений ПоддубныйМаргарита СимоньянВГТРКОбщество
 
 
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