https://ria.ru/20240822/podderzhka-1967814392.html
Гладков попросил Путина выделить 300 миллионов рублей на поддержку МСП
Гладков попросил Путина выделить 300 миллионов рублей на поддержку МСП - РИА Новости, 22.08.2024
Гладков попросил Путина выделить 300 миллионов рублей на поддержку МСП
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выделить дополнительно 300 миллионов рублей на... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:14
2024-08-22T15:14
2024-08-22T15:14
экономика
белгородская область
россия
украина
вячеслав гладков
владимир путин
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выделить дополнительно 300 миллионов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в регионе. Путин в четверг провел в режиме видеосвязи совещание по ситуации в приграничных с Украиной Курской, Брянской и Белгородской областях. "Отдельно хотел попросить, если есть возможность, оказать содействие по помощи в 300 миллионов рублей малому и среднему бизнесу. У нас была такая поддержка благодаря вашему решению. Три МРОТа на компенсацию по отдельным ОКВЭДам. Сейчас много проводим встреч. Бизнес страдает из-за того, что деятельность там зачастую частично или полностью остановлена. Очень не хотим, чтобы люди уезжали, поэтому эта поддержка нам очень важна. Отдельное обоснование мы предоставим", - сказал Гладков президенту на совещании.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, белгородская область, россия, украина, вячеслав гладков, владимир путин
Экономика, Белгородская область, Россия, Украина, Вячеслав Гладков, Владимир Путин
Гладков попросил Путина выделить 300 миллионов рублей на поддержку МСП
Гладков попросил у Путина 300 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса