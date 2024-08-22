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Гладков попросил Путина выделить 300 миллионов рублей на поддержку МСП - РИА Новости, 22.08.2024
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15:14 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/podderzhka-1967814392.html
Гладков попросил Путина выделить 300 миллионов рублей на поддержку МСП
Гладков попросил Путина выделить 300 миллионов рублей на поддержку МСП - РИА Новости, 22.08.2024
Гладков попросил Путина выделить 300 миллионов рублей на поддержку МСП
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выделить дополнительно 300 миллионов рублей на... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:14
2024-08-22T15:14
экономика
белгородская область
россия
украина
вячеслав гладков
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выделить дополнительно 300 миллионов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в регионе. Путин в четверг провел в режиме видеосвязи совещание по ситуации в приграничных с Украиной Курской, Брянской и Белгородской областях. "Отдельно хотел попросить, если есть возможность, оказать содействие по помощи в 300 миллионов рублей малому и среднему бизнесу. У нас была такая поддержка благодаря вашему решению. Три МРОТа на компенсацию по отдельным ОКВЭДам. Сейчас много проводим встреч. Бизнес страдает из-за того, что деятельность там зачастую частично или полностью остановлена. Очень не хотим, чтобы люди уезжали, поэтому эта поддержка нам очень важна. Отдельное обоснование мы предоставим", - сказал Гладков президенту на совещании.
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экономика, белгородская область, россия, украина, вячеслав гладков, владимир путин
Экономика, Белгородская область, Россия, Украина, Вячеслав Гладков, Владимир Путин
Гладков попросил Путина выделить 300 миллионов рублей на поддержку МСП

Гладков попросил у Путина 300 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выделить дополнительно 300 миллионов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в регионе.
Путин в четверг провел в режиме видеосвязи совещание по ситуации в приграничных с Украиной Курской, Брянской и Белгородской областях.
"Отдельно хотел попросить, если есть возможность, оказать содействие по помощи в 300 миллионов рублей малому и среднему бизнесу. У нас была такая поддержка благодаря вашему решению. Три МРОТа на компенсацию по отдельным ОКВЭДам. Сейчас много проводим встреч. Бизнес страдает из-за того, что деятельность там зачастую частично или полностью остановлена. Очень не хотим, чтобы люди уезжали, поэтому эта поддержка нам очень важна. Отдельное обоснование мы предоставим", - сказал Гладков президенту на совещании.
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ЭкономикаБелгородская областьРоссияУкраинаВячеслав ГладковВладимир Путин
 
 
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