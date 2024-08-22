https://ria.ru/20240822/podderzhka-1967814392.html

Гладков попросил Путина выделить 300 миллионов рублей на поддержку МСП

Гладков попросил Путина выделить 300 миллионов рублей на поддержку МСП - РИА Новости, 22.08.2024

Гладков попросил Путина выделить 300 миллионов рублей на поддержку МСП

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выделить дополнительно 300 миллионов рублей на... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T15:14

2024-08-22T15:14

2024-08-22T15:14

экономика

белгородская область

россия

украина

вячеслав гладков

владимир путин

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выделить дополнительно 300 миллионов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в регионе. Путин в четверг провел в режиме видеосвязи совещание по ситуации в приграничных с Украиной Курской, Брянской и Белгородской областях. "Отдельно хотел попросить, если есть возможность, оказать содействие по помощи в 300 миллионов рублей малому и среднему бизнесу. У нас была такая поддержка благодаря вашему решению. Три МРОТа на компенсацию по отдельным ОКВЭДам. Сейчас много проводим встреч. Бизнес страдает из-за того, что деятельность там зачастую частично или полностью остановлена. Очень не хотим, чтобы люди уезжали, поэтому эта поддержка нам очень важна. Отдельное обоснование мы предоставим", - сказал Гладков президенту на совещании.

https://ria.ru/20240822/podderzhka-1967808407.html

белгородская область

россия

украина

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Ольга Фомченкова

экономика, белгородская область, россия, украина, вячеслав гладков, владимир путин