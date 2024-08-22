https://ria.ru/20240822/podderzhka-1967808407.html
Минфин выделяет деньги на поддержку приграничья в приоритетном порядке
Минфин выделяет деньги на поддержку приграничья в приоритетном порядке - РИА Новости, 22.08.2024
Минфин выделяет деньги на поддержку приграничья в приоритетном порядке
Денежные средства на поддержку граничащих с Украиной российских регионов выделяются в приоритетном порядке, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:00
2024-08-22T15:00
2024-08-22T15:25
специальная военная операция на украине
экономика
россия
курская область
антон силуанов
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Денежные средства на поддержку граничащих с Украиной российских регионов выделяются в приоритетном порядке, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов."По деньгам - докладываю, что денежные средства на поддержку регионов выделяются в первоочередном порядке. Мы приняли на этой неделе с правительством решения о том, что те выделенные средства, которые еще не освоены, могут быть оперативно, быстро перераспределены на те задачи, которые возникают исходя из складывающейся ситуации", - сказал Силуанов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеосвязи по ситуации в приграничных с Украиной Курской, Брянской и Белгородской областях.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин о финансировании приграничных регионов
Путин поручил Мантурову и Силуанову продумать финансирование территориальной обороны и подготовку к отопительному сезону в приграничных регионах.
2024-08-22T15:00
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PT0M58S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, курская область, антон силуанов, видео
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Россия, Курская область, Антон Силуанов
Минфин выделяет деньги на поддержку приграничья в приоритетном порядке
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Денежные средства на поддержку граничащих с Украиной российских регионов выделяются в приоритетном порядке, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
2024-08-22T15:00
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PT0M58S
Минфин выделяет деньги на поддержку приграничья в приоритетном порядке
Силуанов: деньги на поддержку приграничья выделяются в приоритетном порядке