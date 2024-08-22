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Минфин выделяет деньги на поддержку приграничья в приоритетном порядке

Минфин выделяет деньги на поддержку приграничья в приоритетном порядке - РИА Новости, 22.08.2024

Минфин выделяет деньги на поддержку приграничья в приоритетном порядке

Денежные средства на поддержку граничащих с Украиной российских регионов выделяются в приоритетном порядке, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T15:00

2024-08-22T15:00

2024-08-22T15:25

специальная военная операция на украине

экономика

россия

курская область

антон силуанов

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Денежные средства на поддержку граничащих с Украиной российских регионов выделяются в приоритетном порядке, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов."По деньгам - докладываю, что денежные средства на поддержку регионов выделяются в первоочередном порядке. Мы приняли на этой неделе с правительством решения о том, что те выделенные средства, которые еще не освоены, могут быть оперативно, быстро перераспределены на те задачи, которые возникают исходя из складывающейся ситуации", - сказал Силуанов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеосвязи по ситуации в приграничных с Украиной Курской, Брянской и Белгородской областях.

россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о финансировании приграничных регионов Путин поручил Мантурову и Силуанову продумать финансирование территориальной обороны и подготовку к отопительному сезону в приграничных регионах. 2024-08-22T15:00 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, курская область, антон силуанов, видео