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Минфин выделяет деньги на поддержку приграничья в приоритетном порядке - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:00 22.08.2024 (обновлено: 15:25 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/podderzhka-1967808407.html
Минфин выделяет деньги на поддержку приграничья в приоритетном порядке
Минфин выделяет деньги на поддержку приграничья в приоритетном порядке - РИА Новости, 22.08.2024
Минфин выделяет деньги на поддержку приграничья в приоритетном порядке
Денежные средства на поддержку граничащих с Украиной российских регионов выделяются в приоритетном порядке, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:00
2024-08-22T15:25
специальная военная операция на украине
экономика
россия
курская область
антон силуанов
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Денежные средства на поддержку граничащих с Украиной российских регионов выделяются в приоритетном порядке, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов."По деньгам - докладываю, что денежные средства на поддержку регионов выделяются в первоочередном порядке. Мы приняли на этой неделе с правительством решения о том, что те выделенные средства, которые еще не освоены, могут быть оперативно, быстро перераспределены на те задачи, которые возникают исходя из складывающейся ситуации", - сказал Силуанов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеосвязи по ситуации в приграничных с Украиной Курской, Брянской и Белгородской областях.
россия
курская область
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Путин о финансировании приграничных регионов
Путин поручил Мантурову и Силуанову продумать финансирование территориальной обороны и подготовку к отопительному сезону в приграничных регионах.
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экономика, россия, курская область, антон силуанов, видео
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Россия, Курская область, Антон Силуанов
Минфин выделяет деньги на поддержку приграничья в приоритетном порядке
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Денежные средства на поддержку граничащих с Украиной российских регионов выделяются в приоритетном порядке, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
2024-08-22T15:00
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Минфин выделяет деньги на поддержку приграничья в приоритетном порядке

Силуанов: деньги на поддержку приграничья выделяются в приоритетном порядке

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела ВСУ в Курской области
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Денежные средства на поддержку граничащих с Украиной российских регионов выделяются в приоритетном порядке, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"По деньгам - докладываю, что денежные средства на поддержку регионов выделяются в первоочередном порядке. Мы приняли на этой неделе с правительством решения о том, что те выделенные средства, которые еще не освоены, могут быть оперативно, быстро перераспределены на те задачи, которые возникают исходя из складывающейся ситуации", - сказал Силуанов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеосвязи по ситуации в приграничных с Украиной Курской, Брянской и Белгородской областях.
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаРоссияКурская областьАнтон Силуанов
 
 
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