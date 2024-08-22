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Путин обсудит с правительством меры поддержки ИЖС

Путин обсудит с правительством меры поддержки ИЖС - РИА Новости, 22.08.2024

Путин обсудит с правительством меры поддержки ИЖС

Президент России Владимир Путин в четверг, 22 августа, обсудит с правительством меры поддержки индивидуального жилищного строительства. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T00:10

2024-08-22T00:10

2024-08-22T00:10

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг, 22 августа, обсудит с правительством меры поддержки индивидуального жилищного строительства. На совещании ожидаются выступления с докладами министра строительства и жилищного хозяйства РФ Ирека Файзуллина, а также главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Также участники рассмотрят ряд текущих вопросов. Развитие ИЖС в РФ За текущий год сфера индивидуального жилищного строительства в России претерпела ряд изменений. К примеру, с августа в стране стал действовать национальный стандарт зеленого индивидуального жилищного строительства. Ввод домов ИЖС за первые шесть месяцев 2024 года, как отмечал ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, вырос почти на четверть. А по данным экспертов, площадь построенных частных жилых домов два года подряд превышает площадь многоквартирных. На фоне повышенного интереса граждан к этому сектору строительной отрасли законодатели в 2024 году приняли ряд важных нормативно-правовых актов для повышения доступности гражданам частного жилого фонда. Так, ранее глава государства подписал закон об упрощении передачи участков для строительства. Документ исключает торги при предоставлении земли гражданам для ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства для собственных нужд, гражданам и крестьянским хозяйствам для осуществления хозяйством его деятельности. Еще одним важным нововведением в секторе ИЖС стало подписание президентом в июле закона о разрешении применять механизм эскроу, который использовался при строительстве многоквартирных домов с 2019 года. В ИЖС, как отмечали авторы законопроекта, этот механизм предполагает, что деньги от заказчика попадают на банковский спецсчет и хранятся там до окончания строительства. Таким образом подрядчик получает их только после сдачи объекта, а сами работы ведет за счет кредитных или собственных средств. Его же можно применять для использования маткапитала при строительстве частного дома. Кроме того, в августе подрядчиков, использующих для расчета с физлицами эскроу-счета, законодательно освободили от НДС. Поручения президента Помимо подписанных законов, глава государства ранее дал ряд поручений по развитию отрасли. В июле Путин поручил правительству установить особые условия на покупку жилья и индивидуальное жилое строительство по семейной ипотеке. Также по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета президент поручил связать между собой программы социальной газификации, модернизации и строительства транспортной и коммунальной инфраструктуры для развития ИЖС.

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жилье, россия, владимир путин, ирек файзуллин, эльвира набиуллина, политика