https://ria.ru/20240822/perevooruzhenie-1967664615.html

Россию ждет энергетическое перевооружение

Россию ждет энергетическое перевооружение - РИА Новости, 22.08.2024

Россию ждет энергетическое перевооружение

В российской прессе регулярно выходят материалы, посвященные состоянию дел в зарубежной — в первую очередь западной — энергетике. Особое внимание традиционно... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T08:00

2024-08-22T08:00

2024-08-22T08:01

аналитика

россия

москва

кемеровская область

владимир путин

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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В российской прессе регулярно выходят материалы, посвященные состоянию дел в зарубежной — в первую очередь западной — энергетике. Особое внимание традиционно уделяется рынкам углеводородов как базовых носителей, хотя порой проскакивают и материалы по генерации электричества как продукта уже вторичного и критически важного для развития экономики. Как правило, авторы подсвечивают разные тонкие места, за что вполне справедливо подвергаются критике, так как российскому обывателю намного интереснее почитать про наши не менее тонкие участки. Рассказываем. Но сразу предупреждаем, что ниже будет очень много скучных цифр.На днях "Системный оператор Единой энергетической системы" России вынес на общественное обсуждение генеральную схему размещения объектов электроэнергетики с горизонтом реализации до 2042 года. Документ с громоздким названием, состоящий из 16 объемных приложений, включает в себя, по сути, перечень мероприятий по содержанию, ремонту, модернизации уже существующей генерирующей и транспортной инфраструктуры, а также строительству с нуля совершенно новых электростанций самого разного типа и мощности.Начать нужно с того, что вынесенная на обсуждение генеральная схема Единой энергосистемы родилась не сама по себе, а в рамках распоряжения президента Российской Федерации, которое было озвучено на полях "Энергетической недели — 2021". Не стоит хмыкать над скоростью реализации, так как, напомним, в феврале 2022-го началась СВО и бои в том числе развернулись на рыночно-биржевых фронтах, где нашу энергетику изо всех сил пытались задушить, отрезать, лишить и обрушить.В максимальном упрощении текущая диспозиция по производству электроэнергии в нашей стране выглядит следующим образом.Как известно, российская экономика, вопреки чаяниям наших заклятых друзей, не схлопнулась и показывает вполне уверенный рост, поддерживаемый рядом ключевых драйверов, среди которых: массовое строительство, резкий рост промышленного производства, включая ВПК, а также постепенный переход от политики экспорта базовых продуктов к продукции вторичной переработки, то есть товаров с высокой добавленной стоимостью. При этом — что не является тайной — затылок отечественной экономики все более ощутимо упирается в потолок производства энергии. Пока что сохраняется паритет, то есть аппетит нашего реального сектора совпадает с возможностями энергетики, но последняя устает, стареет и не может выдавать на-гора больше, а именно это и нужно, если государство хочет видеть дальнейшее развитие экономики.Специалисты "Системного оператора" на основе данных от профильных министерств подсчитали, что для выполнения поручений Владимира Путина и сохранения положительных тенденций уже в следующем году нужно увеличить общую электрогенерацию на 2,5 процента, или на 1188 миллиардов киловатт-часов. Важный аспект состоит в том, что основной рост должна показать 1-я синхронная зона Единой энергосистемы. Сюда входят все регионы нашей страны, за исключением Амурского, Приморского, Якутского и Тихоокеанского региональных диспетчерских управлений (РДУ). Проще говоря, без этих регионов в целом. В первой зоне уже в следующем году нужно получить 1137 новых миллиардов киловатт-часов.В 2-й синхронной зоне (восток) прирост должен быть не менее 51 миллиарда, но тут важно понимать, что на востоке общее увеличение составит более пяти процентов, а в центральной зоне лишь два. К концу 2042 года соответствующие зоны генерации должны подкачать свои мускулы на дополнительные 1433 и 76 миллиардов киловатт-часов.Энергетики — люди практичные, и опираются они не на эфемерные хотелки, а на твердый расчет. Потому на рассмотрение представлен план модернизации существующих и строительства новых электростанций. Начнем со второй категории.В первую очередь — а именно к 2026-му — Минэнерго рассчитывает ввести в эксплуатацию два силовых агрегата на Южно-Якутской ТЭС мощностью 220 мегаватт. Годом позже первый ток должны выдать два новых энергоблока на Артемовской ТЭЦ-2 и Хабаровской ТЭЦ-4. Они будут питаться от дальневосточных газовых месторождений и иметь мощность 440 и 410 мегаватт соответственно. Далее — Каширская ГРЭС и Новоленская ТЭС.Начиная с 2030 года должен начаться просто оптовый ввод новых мощностей. Новые тепловые электростанции на юге Москвы, в Сочинском районе, Адыгее, Крыму, Кемеровской области, две угольные станции на юго-востоке Сибири, в северной части Хабаровского края и Еврейской автономной области, по одной тепловой станции в центральной части Амурской области и в Якутии, новенькая ТЭС на Сахалине мощностью 293 мегаватта.Всего к установленному граничному сроку надо кровь из носу построить 16 газовых и шесть угольных объектов генерации, чтобы они влили в вены единой энергосистемы и экономики 13 400 мегаватт новой мощности. Это больше, чем установленная мощность двух Запорожских АЭС с той лишь крохотной оговоркой, что строить нужно не в одной точке, а по всей широте карты отечества. От карельских сосен до пустошей Якутии.Но это лишь присказка, сейчас будет сказка. Атомная.Отдельное направление поручено "Росатому", и Алексей Лихачев уже заявил, что компания отрабатывает программу строительства атомных электростанций большой и, что наиболее важно, средней и малой мощности. Предварительно опубликованный план по действующим АЭС нацелен на вывод старых энергоблоков с их постепенной заменой на более современные и мощные аналоги. А именно:Но и это еще не конец. "Росатом" уже объявил о планах строительства атомной электростанции в Новочеркасске.Через четыре года в городе Северске Томской области должен заработать опытно-демонстрационный энергоблок (реактор "Брест-ОД-300").На Чукотке, в Иультинском районе, появится атомный малыш "Шельф-М" (десять мегаватт). Там же, в районе мыса Наглейнгын, должны пришвартоваться четыре плавучие АЭС — аналоги ПАТЭС "Академик Ломоносов" — и еще две пристанут к холодным берегам возле Усть-Янского улуса. Итого — шесть по 424 мегаватта каждая.В рамках поручения президента "Росатом" должен к 2042-му увеличить долю атомной генерации с 15 до 25 процентов — если это будет сделано, у нашей страны будет самая зеленая энергетика в мире.В общем, программа сложная, многоэтапная и затратная по всем направлениям — от финансов до научных изысканий, не говоря уже про обеспечение строительства сложнейших объектов в не самых приятных условиях Русского Севера. Но, как это не раз бывало в нашей истории, выбора у России нет. Либо программа будет реализована, либо уже про нас будут писать саркастические памфлеты и обсуждать сроки государственного заката.

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https://ria.ru/20240729/rynok-1962756727.html

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https://ria.ru/20240821/zasedanie-1967648042.html

https://ria.ru/20240715/rossija-1959781725.html

https://ria.ru/20240730/aes-1962821937.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, россия, москва, кемеровская область, владимир путин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство энергетики рф (минэнерго россии), кольская аэс, ввэр-1000, экономика