Демократы хотят уменьшить влияние Пелоси в партии, пишут СМИ
WP: демократы в США хотят уменьшить влияние Пелоси в партии после выборов
© Sputnik / Асатур Есаянц
Нэнси Пелоси. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Демократы в США намерены найти способы уменьшить влияние экс-спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в партии после президентских выборов в ноябре, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщал, что Пелоси сыграла ключевую роль в отказе Байдена от участия в президентских выборах.
Идиократия захватила Америку
18 августа, 08:00
"Некоторые (демократы - ред.) в частном порядке пообещали найти способы уменьшить влияние Пелоси в партии после ноябрьских выборов", - говорится в сообщении.
По данным издания, группа демократов, в том числе представители партии из окружения Байдена, по-прежнему крайне недовольны Пелоси из-за её кампании общественного давления с целью вытеснения Байдена из предвыборной гонки.
Издание пишет, что задача по уменьшению влияния Пелоси в партии кажется "невыполнимой и рискованной", учитывая её статус среди демократов. Однако, как сообщили изданию источники, демократы "могут попытаться нацелиться" на её дочь Кристин Пелоси, которая, по слухам, рассматривает возможность баллотироваться на место своей матери в Палате представителей, когда она решит окончательно уйти в отставку.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после его провального выступления на дебатах с Трампом однопартийцы стали призывать его отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение Харрис кандидатом на высший пост. Съезд демократов в Чикаго официально утвердил ее в качестве номинанта от партии.