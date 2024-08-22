https://ria.ru/20240822/pelosi-1967680153.html

Демократы хотят уменьшить влияние Пелоси в партии, пишут СМИ

Демократы хотят уменьшить влияние Пелоси в партии, пишут СМИ - РИА Новости, 22.08.2024

Демократы хотят уменьшить влияние Пелоси в партии, пишут СМИ

Демократы в США намерены найти способы уменьшить влияние экс-спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в партии после президентских выборов в ноябре,... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T01:02

2024-08-22T01:02

2024-08-22T01:02

в мире

сша

чикаго

нэнси пелоси

джо байден

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Демократы в США намерены найти способы уменьшить влияние экс-спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в партии после президентских выборов в ноябре, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники. Ранее президент США Джо Байден заявил, что не будет пытаться переизбраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщал, что Пелоси сыграла ключевую роль в отказе Байдена от участия в президентских выборах. "Некоторые (демократы - ред.) в частном порядке пообещали найти способы уменьшить влияние Пелоси в партии после ноябрьских выборов", - говорится в сообщении. По данным издания, группа демократов, в том числе представители партии из окружения Байдена, по-прежнему крайне недовольны Пелоси из-за её кампании общественного давления с целью вытеснения Байдена из предвыборной гонки. Издание пишет, что задача по уменьшению влияния Пелоси в партии кажется "невыполнимой и рискованной", учитывая её статус среди демократов. Однако, как сообщили изданию источники, демократы "могут попытаться нацелиться" на её дочь Кристин Пелоси, которая, по слухам, рассматривает возможность баллотироваться на место своей матери в Палате представителей, когда она решит окончательно уйти в отставку. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после его провального выступления на дебатах с Трампом однопартийцы стали призывать его отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение Харрис кандидатом на высший пост. Съезд демократов в Чикаго официально утвердил ее в качестве номинанта от партии.

https://ria.ru/20240818/idiokratiya-1966784810.html

https://ria.ru/20240821/kharris-1967637793.html

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в мире, сша, чикаго, нэнси пелоси, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024