https://ria.ru/20240822/pediatriya-1967835212.html
Мурашко рассказал о наборе студентов на обучение педиатрии
Мурашко рассказал о наборе студентов на обучение педиатрии - РИА Новости, 22.08.2024
Мурашко рассказал о наборе студентов на обучение педиатрии
Набор студентов на обучение педиатрии по программе специалитета увеличился на 35% – количество мест составило 8,5 тысяч, а по программе ординатуры – на 68%,... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T16:19
2024-08-22T16:19
2024-08-22T16:21
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Набор студентов на обучение педиатрии по программе специалитета увеличился на 35% – количество мест составило 8,5 тысяч, а по программе ординатуры – на 68%, свыше 1,3 тысячи мест, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Мы увеличили по программе специалитета набор на 35%, и сейчас он составляет 8,5 тысяч человек. По программам ординатуры в педиатрии увеличили на 68% – это более 1,3 тысячи мест", - сказал Мурашко во время совещания с членами правительства РФ. Он отметил, что укомплектованность медучреждений персоналом в России повысилась, в том числе благодаря социальным выплатам медицинским работникам. Так, прирост составил более 8% за четыре месяца. Кроме того, с 1 апреля к работе допустили ординаторов второго года обучения – всего более двух тысяч человек. По указу президента РФ Владимира Путина, ежемесячные выплаты медицинским работникам в малых городах, районных центрах и селах выросли с 1 марта в зависимости от числа жителей населенных пунктов. В городах, где живут от 50 тысяч до 100 тысяч человек, врачи дополнительно получают 29 тысяч рублей, средний персонал – 13 тысяч, а в населенных пунктах с населением менее 50 тысяч человек ежемесячные дополнительные выплаты для врачей составляют 50 тысяч рублей, а для медицинских работников среднего звена – 30 тысяч.
https://ria.ru/20240822/zdorove-1967823171.html
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общество, россия, михаил мурашко, владимир путин, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Владимир Путин, Навигатор абитуриента
Мурашко рассказал о наборе студентов на обучение педиатрии
Мурашко: набор на специалитет по педиатрии увеличился на 35%
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Набор студентов на обучение педиатрии по программе специалитета увеличился на 35% – количество мест составило 8,5 тысяч, а по программе ординатуры – на 68%, свыше 1,3 тысячи мест, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Мы увеличили по программе специалитета набор на 35%, и сейчас он составляет 8,5 тысяч человек. По программам ординатуры в педиатрии увеличили на 68% – это более 1,3 тысячи мест", - сказал Мурашко во время совещания с членами правительства РФ.
Он отметил, что укомплектованность медучреждений персоналом в России повысилась, в том числе благодаря социальным выплатам медицинским работникам. Так, прирост составил более 8% за четыре месяца. Кроме того, с 1 апреля к работе допустили ординаторов второго года обучения – всего более двух тысяч человек.
По указу президента РФ Владимира Путина
, ежемесячные выплаты медицинским работникам в малых городах, районных центрах и селах выросли с 1 марта в зависимости от числа жителей населенных пунктов. В городах, где живут от 50 тысяч до 100 тысяч человек, врачи дополнительно получают 29 тысяч рублей, средний персонал – 13 тысяч, а в населенных пунктах с населением менее 50 тысяч человек ежемесячные дополнительные выплаты для врачей составляют 50 тысяч рублей, а для медицинских работников среднего звена – 30 тысяч.