https://ria.ru/20240822/pediatriya-1967835212.html

Мурашко рассказал о наборе студентов на обучение педиатрии

Мурашко рассказал о наборе студентов на обучение педиатрии - РИА Новости, 22.08.2024

Мурашко рассказал о наборе студентов на обучение педиатрии

Набор студентов на обучение педиатрии по программе специалитета увеличился на 35% – количество мест составило 8,5 тысяч, а по программе ординатуры – на 68%,... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T16:19

2024-08-22T16:19

2024-08-22T16:21

общество

россия

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Набор студентов на обучение педиатрии по программе специалитета увеличился на 35% – количество мест составило 8,5 тысяч, а по программе ординатуры – на 68%, свыше 1,3 тысячи мест, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Мы увеличили по программе специалитета набор на 35%, и сейчас он составляет 8,5 тысяч человек. По программам ординатуры в педиатрии увеличили на 68% – это более 1,3 тысячи мест", - сказал Мурашко во время совещания с членами правительства РФ. Он отметил, что укомплектованность медучреждений персоналом в России повысилась, в том числе благодаря социальным выплатам медицинским работникам. Так, прирост составил более 8% за четыре месяца. Кроме того, с 1 апреля к работе допустили ординаторов второго года обучения – всего более двух тысяч человек. По указу президента РФ Владимира Путина, ежемесячные выплаты медицинским работникам в малых городах, районных центрах и селах выросли с 1 марта в зависимости от числа жителей населенных пунктов. В городах, где живут от 50 тысяч до 100 тысяч человек, врачи дополнительно получают 29 тысяч рублей, средний персонал – 13 тысяч, а в населенных пунктах с населением менее 50 тысяч человек ежемесячные дополнительные выплаты для врачей составляют 50 тысяч рублей, а для медицинских работников среднего звена – 30 тысяч.

https://ria.ru/20240822/zdorove-1967823171.html

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общество, россия, михаил мурашко, владимир путин, навигатор абитуриента