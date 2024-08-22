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Кировских педагогов поощрят за поступивших в местные вузы выпускников - РИА Новости, 22.08.2024
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Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
16:16 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/pedagogi-1967834314.html
Кировских педагогов поощрят за поступивших в местные вузы выпускников
Кировских педагогов поощрят за поступивших в местные вузы выпускников - РИА Новости, 22.08.2024
Кировских педагогов поощрят за поступивших в местные вузы выпускников
Кировских педагогов будут поощрять за поступивших в местные вузы выпускников, заявил губернатор Кировской области Александр Соколов. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T16:16
2024-08-22T16:16
кировская область
александр соколов
вузы
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Кировских педагогов будут поощрять за поступивших в местные вузы выпускников, заявил губернатор Кировской области Александр Соколов. Выступая на областном педагогическом совещании – "августовском педсовете", глава региона обратил внимание на то, что сфера образования – стратегический фактор развития региона, от которого зависит кадровая обеспеченность экономики. Одна из важнейших задач – создание условий для того, чтобы выпускники школ оставались учиться и жить на малой родине. "Губернатор сообщил, что сейчас региональным правительством прорабатывается вопрос поощрения педагогов, чьи выпускники поступили в вузы Кировской области, особенно на приоритетные для экономики специальности. Также школы и педагогов будут поощрять, если выпускники остаются работать в регионе или возвращаются на малую родину по окончании вуза в другом городе", - сообщает пресс-служба правительства региона. Глава региона отметил, что все новые нацпроекты, инициированные президентом России, в той или иной степени связаны со сферой образования, с подготовкой кадров. "Теперь наша совместная работа будет во многом сосредоточена именно на них. Особое внимание планируется уделить обновлению содержания образования и воспитания, подготовке кадров для различных отраслей экономики и промышленности", - сказал губернатор Кировской области. Он напомнил, что в Кировской области уже делаются шаги в этом направлении. Так, в регионе установлены выплаты для педагогов школ, чьи ученики успешно сдают ЕГЭ по физике и профильной математике. "И уже в этом году, к слову, юбилейном для региона, когда город Киров отмечает свое 650-летие, мы наблюдаем положительную динамику - доля ребят, сдававших ЕГЭ по физике, выросла на 10%. Наша приоритетная задача – чтобы выпускники оставались на родной земле", - подчеркнул Соколов.
https://ria.ru/20240821/kirov-1967517690.html
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александр соколов, вузы
Кировская область, Александр Соколов, Вузы

Кировских педагогов поощрят за поступивших в местные вузы выпускников

© Фото : Пресс-центр Правительства Кировской областиГубернатор Кировской области Александр Соколов
Губернатор Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : Пресс-центр Правительства Кировской области
Губернатор Кировской области Александр Соколов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Кировских педагогов будут поощрять за поступивших в местные вузы выпускников, заявил губернатор Кировской области Александр Соколов.
Выступая на областном педагогическом совещании – "августовском педсовете", глава региона обратил внимание на то, что сфера образования – стратегический фактор развития региона, от которого зависит кадровая обеспеченность экономики. Одна из важнейших задач – создание условий для того, чтобы выпускники школ оставались учиться и жить на малой родине.
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"Губернатор сообщил, что сейчас региональным правительством прорабатывается вопрос поощрения педагогов, чьи выпускники поступили в вузы Кировской области, особенно на приоритетные для экономики специальности. Также школы и педагогов будут поощрять, если выпускники остаются работать в регионе или возвращаются на малую родину по окончании вуза в другом городе", - сообщает пресс-служба правительства региона.
Глава региона отметил, что все новые нацпроекты, инициированные президентом России, в той или иной степени связаны со сферой образования, с подготовкой кадров.
"Теперь наша совместная работа будет во многом сосредоточена именно на них. Особое внимание планируется уделить обновлению содержания образования и воспитания, подготовке кадров для различных отраслей экономики и промышленности", - сказал губернатор Кировской области.
Он напомнил, что в Кировской области уже делаются шаги в этом направлении. Так, в регионе установлены выплаты для педагогов школ, чьи ученики успешно сдают ЕГЭ по физике и профильной математике.
"И уже в этом году, к слову, юбилейном для региона, когда город Киров отмечает свое 650-летие, мы наблюдаем положительную динамику - доля ребят, сдававших ЕГЭ по физике, выросла на 10%. Наша приоритетная задача – чтобы выпускники оставались на родной земле", - подчеркнул Соколов.
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Кировская областьАлександр СоколовВузы
 
 
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