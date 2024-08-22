https://ria.ru/20240822/pedagogi-1967834314.html

Кировских педагогов поощрят за поступивших в местные вузы выпускников

Кировских педагогов поощрят за поступивших в местные вузы выпускников - РИА Новости, 22.08.2024

Кировских педагогов поощрят за поступивших в местные вузы выпускников

Кировских педагогов будут поощрять за поступивших в местные вузы выпускников, заявил губернатор Кировской области Александр Соколов. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T16:16

2024-08-22T16:16

2024-08-22T16:16

кировская область

александр соколов

вузы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958256724_0:54:700:448_1920x0_80_0_0_c72eb3939bc6fa0fa79edd3a185c98fe.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Кировских педагогов будут поощрять за поступивших в местные вузы выпускников, заявил губернатор Кировской области Александр Соколов. Выступая на областном педагогическом совещании – "августовском педсовете", глава региона обратил внимание на то, что сфера образования – стратегический фактор развития региона, от которого зависит кадровая обеспеченность экономики. Одна из важнейших задач – создание условий для того, чтобы выпускники школ оставались учиться и жить на малой родине. "Губернатор сообщил, что сейчас региональным правительством прорабатывается вопрос поощрения педагогов, чьи выпускники поступили в вузы Кировской области, особенно на приоритетные для экономики специальности. Также школы и педагогов будут поощрять, если выпускники остаются работать в регионе или возвращаются на малую родину по окончании вуза в другом городе", - сообщает пресс-служба правительства региона. Глава региона отметил, что все новые нацпроекты, инициированные президентом России, в той или иной степени связаны со сферой образования, с подготовкой кадров. "Теперь наша совместная работа будет во многом сосредоточена именно на них. Особое внимание планируется уделить обновлению содержания образования и воспитания, подготовке кадров для различных отраслей экономики и промышленности", - сказал губернатор Кировской области. Он напомнил, что в Кировской области уже делаются шаги в этом направлении. Так, в регионе установлены выплаты для педагогов школ, чьи ученики успешно сдают ЕГЭ по физике и профильной математике. "И уже в этом году, к слову, юбилейном для региона, когда город Киров отмечает свое 650-летие, мы наблюдаем положительную динамику - доля ребят, сдававших ЕГЭ по физике, выросла на 10%. Наша приоритетная задача – чтобы выпускники оставались на родной земле", - подчеркнул Соколов.

https://ria.ru/20240821/kirov-1967517690.html

https://ria.ru/20240814/chernyshenko--1966258908.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр соколов, вузы