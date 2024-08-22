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На месте ЧП в порту "Кавказ" предприняли меры по нераспространению топлива - РИА Новости, 22.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:40 22.08.2024 (обновлено: 20:43 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/parom-1967896926.html
На месте ЧП в порту "Кавказ" предприняли меры по нераспространению топлива
На месте ЧП в порту "Кавказ" предприняли меры по нераспространению топлива - РИА Новости, 22.08.2024
На месте ЧП в порту "Кавказ" предприняли меры по нераспространению топлива
Боновые заграждения установлены на месте ЧП в порту "Кавказ" для нераспространения топлива, вода обработана сорбентом, сообщил губернатор Кубани Вениамин... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T20:40
2024-08-22T20:43
краснодарский край
специальная военная операция на украине
происшествия
вениамин кондратьев
вооруженные силы украины
россия
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КРАСНОДАР, 22 авг - РИА Новости. Боновые заграждения установлены на месте ЧП в порту "Кавказ" для нераспространения топлива, вода обработана сорбентом, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.В четверг киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". Пожару присвоен третий ранг сложности. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что паром затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ, очагов возгорания на территории порта нет."На месте ЧП установлены боновые заграждения, чтобы не допустить распространения топлива. Поверхность воды обработана сорбентом", - говорится в сообщении.
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краснодарский край, происшествия, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины, россия
Краснодарский край, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вениамин Кондратьев, Вооруженные силы Украины, Россия
На месте ЧП в порту "Кавказ" предприняли меры по нераспространению топлива

В порту "Кавказ" установили заграждения на воде для нераспространения топлива

© Кадр видео из соцсетейПожар на пароме в порту "Кавказ"
Пожар на пароме в порту Кавказ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на пароме в порту "Кавказ"
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 22 авг - РИА Новости. Боновые заграждения установлены на месте ЧП в порту "Кавказ" для нераспространения топлива, вода обработана сорбентом, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
В четверг киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". Пожару присвоен третий ранг сложности. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что паром затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ, очагов возгорания на территории порта нет.
"На месте ЧП установлены боновые заграждения, чтобы не допустить распространения топлива. Поверхность воды обработана сорбентом", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеКраснодарский крайПроисшествияВениамин КондратьевВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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