https://ria.ru/20240822/parom-1967896926.html

На месте ЧП в порту "Кавказ" предприняли меры по нераспространению топлива

На месте ЧП в порту "Кавказ" предприняли меры по нераспространению топлива - РИА Новости, 22.08.2024

На месте ЧП в порту "Кавказ" предприняли меры по нераспространению топлива

Боновые заграждения установлены на месте ЧП в порту "Кавказ" для нераспространения топлива, вода обработана сорбентом, сообщил губернатор Кубани Вениамин... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T20:40

2024-08-22T20:40

2024-08-22T20:43

краснодарский край

специальная военная операция на украине

происшествия

вениамин кондратьев

вооруженные силы украины

россия

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КРАСНОДАР, 22 авг - РИА Новости. Боновые заграждения установлены на месте ЧП в порту "Кавказ" для нераспространения топлива, вода обработана сорбентом, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.В четверг киевский режим совершил атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". Пожару присвоен третий ранг сложности. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что паром затонул из-за повреждений, полученных в результате атаки ВСУ, очагов возгорания на территории порта нет."На месте ЧП установлены боновые заграждения, чтобы не допустить распространения топлива. Поверхность воды обработана сорбентом", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240822/parom-1967896002.html

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краснодарский край, происшествия, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины, россия