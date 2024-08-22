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Памфилова рассказала о погибших при обстрелах ВСУ работниках избиркомов
Памфилова рассказала о погибших при обстрелах ВСУ работниках избиркомов - РИА Новости, 22.08.2024
Памфилова рассказала о погибших при обстрелах ВСУ работниках избиркомов
С момента спецоперации от действий ВСУ погибли 32 работника избирательных комиссий, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T17:25
2024-08-22T17:25
2024-08-22T17:25
россия
элла памфилова
вооруженные силы украины
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
европарламент
происшествия
специальная военная операция на украине
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 22 авг - РИА Новости. С момента спецоперации от действий ВСУ погибли 32 работника избирательных комиссий, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "Я знаю сколько наших ребят добровольцами ушли на фронт, их много. К сожалению, (с начала СВО) геройски погибли 32 наших коллеги (от действий ВСУ), мы чтим их память и не забываем об их семьях", - сказала Памфилова на встрече с участниками форума "Территория смыслов" на платформе "Росмолодежь.События". Многим другим работникам избирательных комиссий угрожали, в том числе из Европарламента, значительная часть работников внесена на украинскую базу "Миротворец", отметила глава ЦИК.
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россия, элла памфилова, вооруженные силы украины, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), европарламент, происшествия
Россия, Элла Памфилова, Вооруженные силы Украины, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Европарламент, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
Памфилова рассказала о погибших при обстрелах ВСУ работниках избиркомов
Памфилова: с начала СВО от действий ВСУ погибло 32 работника избиркомов