https://ria.ru/20240822/pamfilova-1967852734.html

Памфилова рассказала о погибших при обстрелах ВСУ работниках избиркомов

Памфилова рассказала о погибших при обстрелах ВСУ работниках избиркомов - РИА Новости, 22.08.2024

Памфилова рассказала о погибших при обстрелах ВСУ работниках избиркомов

С момента спецоперации от действий ВСУ погибли 32 работника избирательных комиссий, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T17:25

2024-08-22T17:25

2024-08-22T17:25

россия

элла памфилова

вооруженные силы украины

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

европарламент

происшествия

специальная военная операция на украине

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 22 авг - РИА Новости. С момента спецоперации от действий ВСУ погибли 32 работника избирательных комиссий, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "Я знаю сколько наших ребят добровольцами ушли на фронт, их много. К сожалению, (с начала СВО) геройски погибли 32 наших коллеги (от действий ВСУ), мы чтим их память и не забываем об их семьях", - сказала Памфилова на встрече с участниками форума "Территория смыслов" на платформе "Росмолодежь.События". Многим другим работникам избирательных комиссий угрожали, в том числе из Европарламента, значительная часть работников внесена на украинскую базу "Миротворец", отметила глава ЦИК.

https://ria.ru/20240822/vybory-1967830663.html

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россия, элла памфилова, вооруженные силы украины, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), европарламент, происшествия