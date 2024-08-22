Рейтинг@Mail.ru
В Пакистане неизвестные открыли огонь по школьному фургону - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 22.08.2024 (обновлено: 10:45 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/pakistan-1967724160.html
В Пакистане неизвестные открыли огонь по школьному фургону
В Пакистане неизвестные открыли огонь по школьному фургону - РИА Новости, 22.08.2024
В Пакистане неизвестные открыли огонь по школьному фургону
Неизвестные открыли огонь по школьному фургону в пакистанской провинции Пенджаб, в результате двое детей погибли, шесть человек, включая водителя, получили... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T10:40
2024-08-22T10:45
в мире
авто
пенджаб (пакистан)
пакистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840743790_0:0:2916:1641_1920x0_80_0_0_99c8bf403d36d2fd01dec7e669f7c6c5.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Неизвестные открыли огонь по школьному фургону в пакистанской провинции Пенджаб, в результате двое детей погибли, шесть человек, включая водителя, получили ранения, сообщает новостной портал Dawn. "Два ребенка погибли, а пять пострадали, когда неизвестные мужчины открыли огонь по школьному фургону", - говорится в сообщении портала, который ссылается на местную службу спасения. По данным портала, всем детям было от 10 до 12 лет. Шестой пострадавший - водитель фургона. Вооруженные лица скрылись с места происшествия, отмечает Dawn. По информации правоохранителей, стрельба произошла на фоне личной неприязни, целью стрелявших был водитель.
https://ria.ru/20240624/strelba-1954963785.html
пенджаб (пакистан)
пакистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840743790_515:0:2916:1801_1920x0_80_0_0_a1d6203545db771ecb3d5bd3793d58c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, авто, пенджаб (пакистан), пакистан
В мире, Авто, Пенджаб (Пакистан), Пакистан
В Пакистане неизвестные открыли огонь по школьному фургону

Dawn: в Пакистане двое детей погибли при стрельбе по школьному фургону

© AP Photo / Mohammad SajjadАвтомобили скорой помощи в Пакистане
Автомобили скорой помощи в Пакистане - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Mohammad Sajjad
Автомобили скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Неизвестные открыли огонь по школьному фургону в пакистанской провинции Пенджаб, в результате двое детей погибли, шесть человек, включая водителя, получили ранения, сообщает новостной портал Dawn.
«
"Два ребенка погибли, а пять пострадали, когда неизвестные мужчины открыли огонь по школьному фургону", - говорится в сообщении портала, который ссылается на местную службу спасения. По данным портала, всем детям было от 10 до 12 лет. Шестой пострадавший - водитель фургона.
Вооруженные лица скрылись с места происшествия, отмечает Dawn. По информации правоохранителей, стрельба произошла на фоне личной неприязни, целью стрелявших был водитель.
Набережная в Баку - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
В Баку мужчина открыл огонь из охотничьего ружья
24 июня, 09:20
 
В миреАвтоПенджаб (Пакистан)Пакистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала