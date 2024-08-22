https://ria.ru/20240822/pakistan-1967724160.html
В Пакистане неизвестные открыли огонь по школьному фургону
В Пакистане неизвестные открыли огонь по школьному фургону - РИА Новости, 22.08.2024
В Пакистане неизвестные открыли огонь по школьному фургону
Неизвестные открыли огонь по школьному фургону в пакистанской провинции Пенджаб, в результате двое детей погибли, шесть человек, включая водителя, получили... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T10:40
2024-08-22T10:40
2024-08-22T10:45
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Неизвестные открыли огонь по школьному фургону в пакистанской провинции Пенджаб, в результате двое детей погибли, шесть человек, включая водителя, получили ранения, сообщает новостной портал Dawn. "Два ребенка погибли, а пять пострадали, когда неизвестные мужчины открыли огонь по школьному фургону", - говорится в сообщении портала, который ссылается на местную службу спасения. По данным портала, всем детям было от 10 до 12 лет. Шестой пострадавший - водитель фургона. Вооруженные лица скрылись с места происшествия, отмечает Dawn. По информации правоохранителей, стрельба произошла на фоне личной неприязни, целью стрелявших был водитель.
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в мире, авто, пенджаб (пакистан), пакистан
В мире, Авто, Пенджаб (Пакистан), Пакистан
В Пакистане неизвестные открыли огонь по школьному фургону
Dawn: в Пакистане двое детей погибли при стрельбе по школьному фургону