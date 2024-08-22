https://ria.ru/20240822/otvetstvennost-1967687428.html

В Госдуме предложили ужесточить ответственность за нарушения артистов

В Госдуме предложили ужесточить ответственность за нарушения артистов - РИА Новости, 22.08.2024

В Госдуме предложили ужесточить ответственность за нарушения артистов

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил прописать в законе пункт, по которому правонарушение артистов, совершенное под камерами, будет считаться отягчающим... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T03:51

2024-08-22T03:51

2024-08-22T03:51

общество

султан хамзаев

госдума рф

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил прописать в законе пункт, по которому правонарушение артистов, совершенное под камерами, будет считаться отягчающим обстоятельством. "Считаю, что у публичных лиц, артистов, шоуменов должна быть повышенная ответственность за нарушение общественной безопасности. Медийный человек – это пример подрастающему поколению, другим людям", - сказал он РИА Новости. По словам депутата, медийные люди должны всегда понимать, что их нарушение кратно хуже аналогичного нарушения простого гражданина. "Считаю, что если человек совершает правонарушение, тем более под камеры - это должно быть отягчающим обстоятельством. Это должно быть прописано в законе", - добавил депутат. Хамзаев отметил, что когда "звезды" и представители шоу-бизнеса осознанно совершают нарушения под камеры, то за это должна быть дополнительная ответственность, неотвратимость наказания.

https://ria.ru/20240807/artisty-1964542695.html

https://ria.ru/20240305/inoagenty-1931135631.html

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общество, султан хамзаев, госдума рф