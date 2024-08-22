Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили ужесточить ответственность за нарушения артистов - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:51 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/otvetstvennost-1967687428.html
В Госдуме предложили ужесточить ответственность за нарушения артистов
В Госдуме предложили ужесточить ответственность за нарушения артистов - РИА Новости, 22.08.2024
В Госдуме предложили ужесточить ответственность за нарушения артистов
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил прописать в законе пункт, по которому правонарушение артистов, совершенное под камерами, будет считаться отягчающим... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T03:51
2024-08-22T03:51
общество
султан хамзаев
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958708025_314:0:3955:2048_1920x0_80_0_0_1ff4d6e5374fd25e363084d64094aff4.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил прописать в законе пункт, по которому правонарушение артистов, совершенное под камерами, будет считаться отягчающим обстоятельством. "Считаю, что у публичных лиц, артистов, шоуменов должна быть повышенная ответственность за нарушение общественной безопасности. Медийный человек – это пример подрастающему поколению, другим людям", - сказал он РИА Новости. По словам депутата, медийные люди должны всегда понимать, что их нарушение кратно хуже аналогичного нарушения простого гражданина. "Считаю, что если человек совершает правонарушение, тем более под камеры - это должно быть отягчающим обстоятельством. Это должно быть прописано в законе", - добавил депутат. Хамзаев отметил, что когда "звезды" и представители шоу-бизнеса осознанно совершают нарушения под камеры, то за это должна быть дополнительная ответственность, неотвратимость наказания.
https://ria.ru/20240807/artisty-1964542695.html
https://ria.ru/20240305/inoagenty-1931135631.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958708025_684:0:3415:2048_1920x0_80_0_0_701f734e8c6cdfa31aa444600c25f5ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, султан хамзаев, госдума рф
Общество, Султан Хамзаев, Госдума РФ
В Госдуме предложили ужесточить ответственность за нарушения артистов

В ГД предложили ужесточить наказание за правонарушения артистов под камерами

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФойе Государственной Думы РФ
Фойе Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Фойе Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил прописать в законе пункт, по которому правонарушение артистов, совершенное под камерами, будет считаться отягчающим обстоятельством.
"Считаю, что у публичных лиц, артистов, шоуменов должна быть повышенная ответственность за нарушение общественной безопасности. Медийный человек – это пример подрастающему поколению, другим людям", - сказал он РИА Новости.
Депутаты перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ. - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
В Госдуме предложили тестировать артистов на алкоголь и наркотики
7 августа, 03:39
По словам депутата, медийные люди должны всегда понимать, что их нарушение кратно хуже аналогичного нарушения простого гражданина.
"Считаю, что если человек совершает правонарушение, тем более под камеры - это должно быть отягчающим обстоятельством. Это должно быть прописано в законе", - добавил депутат.
Хамзаев отметил, что когда "звезды" и представители шоу-бизнеса осознанно совершают нарушения под камеры, то за это должна быть дополнительная ответственность, неотвратимость наказания.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Володин рассказал о потерях иноагентами доходов из-за запрета рекламы
5 марта, 08:15
 
ОбществоСултан ХамзаевГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала