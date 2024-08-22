https://ria.ru/20240822/otnosheniya-1967697245.html

США могут попытаться разорвать отношения Турции и России, заявил аналитик

США могут попытаться разорвать отношения Турции и России, заявил аналитик - РИА Новости, 22.08.2024

США могут попытаться разорвать отношения Турции и России, заявил аналитик

США, используя давление на Анкару по вопросу санкций, могут попытаться полностью разорвать отношения Турции и России, заявил РИА Новости турецкий экономический... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T07:04

2024-08-22T07:04

2024-08-22T07:05

россия

турция

сша

владимир путин

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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АНКАРА, 22 авг – РИА Новости. США, используя давление на Анкару по вопросу санкций, могут попытаться полностью разорвать отношения Турции и России, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 14 пакетов санкций против России. "Я считаю, что Турция сделала слишком много уступок США. Наконец, в турецкой прессе появились сообщения об угрозе американских чиновников ввести санкции против Турции. Американцы, разумеется, утверждают, что через Турцию в Россию поступает их продукция, то есть продукция, запрещенная к продаже в Россию. В данном случае США должны быть оправданы, в конце концов, между двумя странами существует спор, США приняли решение, и его нужно уважать. Но действительно ли продажа этих товаров осуществляется через Турцию - это вопрос", - считает собеседник агентства. По его словам, необходимо обратить внимание на то, "не хочет ли Америка полностью разорвать отношения между двумя странами (Турцией и Россией – ред.)", используя тему санкций в качестве предлога. "Очевидно, что молчание турецких правительственных чиновников по этому вопросу считается странным в турецком общественном мнении", - предположил аналитик. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад, и отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20240715/eksport-1959692144.html

https://ria.ru/20240821/sanktsii-1967458160.html

россия

турция

сша

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россия, турция, сша, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире