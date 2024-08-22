https://ria.ru/20240822/otnosheniya-1967530983.html

Какой отпечаток накладывает первая любовь на последующие отношения

Какой отпечаток накладывает первая любовь на последующие отношения - РИА Новости, 22.08.2024

Какой отпечаток накладывает первая любовь на последующие отношения

Многие считают, что первая любовь — самая важная в жизни и её невозможно забыть. Она учит понимать себя, свои ощущения и чувства другого человека. Всегда ли первая любовь бывает несчастной? Чему учит опыт первых отношений и как отражается на выборе следующих партнёров?

2024-08-22T12:00

2024-08-22T12:00

2024-08-22T12:00

нас двое

любовь

любовь

влюбленность

отношения

опыт

личный опыт

вконтакте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967530741_0:2:1038:586_1920x0_80_0_0_3857add977ebb26f7ea36913f8c843c9.jpg

Какой отпечаток накладывает первая любовь на последующие отношения Многие считают, что первая любовь — самая важная в жизни и её невозможно забыть. Она учит понимать себя, свои ощущения и чувства другого человека. Всегда ли первая любовь бывает несчастной? Чему учит опыт первых отношений и как отражается на выборе следующих партнёров? audio/mpeg

Какой отпечаток накладывает первая любовь на последующие отношения Многие считают, что первая любовь — самая важная в жизни и её невозможно забыть. Она учит понимать себя, свои ощущения и чувства другого человека. Всегда ли первая любовь бывает несчастной? Чему учит опыт первых отношений и как отражается на выборе следующих партнёров? audio/mpeg

Эксперт эпизода — практикующий психолог, популяризатор науки и лектор, автор Telegram-канала "Диалоги о психологии" Мария Макаренко.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Полина ПанинаПродюсер: Анастасия КудрявцеваМонтаж: Ярослав Яценко, Всеволод Борисов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

любовь, любовь, влюбленность, отношения, опыт, личный опыт , вконтакте, подкаст, аудио