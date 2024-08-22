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Какой отпечаток накладывает первая любовь на последующие отношения
Какой отпечаток накладывает первая любовь на последующие отношения - РИА Новости, 22.08.2024
Какой отпечаток накладывает первая любовь на последующие отношения
Многие считают, что первая любовь — самая важная в жизни и её невозможно забыть. Она учит понимать себя, свои ощущения и чувства другого человека. Всегда ли первая любовь бывает несчастной? Чему учит опыт первых отношений и как отражается на выборе следующих партнёров?
2024-08-22T12:00
2024-08-22T12:00
2024-08-22T12:00
нас двое
любовь
любовь
влюбленность
отношения
опыт
личный опыт
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Какой отпечаток накладывает первая любовь на последующие отношения
Многие считают, что первая любовь — самая важная в жизни и её невозможно забыть. Она учит понимать себя, свои ощущения и чувства другого человека. Всегда ли первая любовь бывает несчастной? Чему учит опыт первых отношений и как отражается на выборе следующих партнёров?
audio/mpeg
Какой отпечаток накладывает первая любовь на последующие отношения
Многие считают, что первая любовь — самая важная в жизни и её невозможно забыть. Она учит понимать себя, свои ощущения и чувства другого человека. Всегда ли первая любовь бывает несчастной? Чему учит опыт первых отношений и как отражается на выборе следующих партнёров?
audio/mpeg
Эксперт эпизода — практикующий психолог, популяризатор науки и лектор, автор Telegram-канала "Диалоги о психологии" Мария Макаренко.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Полина ПанинаПродюсер: Анастасия КудрявцеваМонтаж: Ярослав Яценко, Всеволод Борисов
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Какой отпечаток накладывает первая любовь на последующие отношения
Многие считают, что первая любовь — самая важная в жизни и её невозможно забыть. Она учит понимать себя, свои ощущения и чувства другого человека. Всегда ли первая любовь бывает несчастной? Чему учит опыт первых отношений и как отражается на выборе следующих партнёров?