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Россия и КНР напомнили, что их отношения не направлены против третьих стран

Россия и КНР напомнили, что их отношения не направлены против третьих стран - РИА Новости, 22.08.2024

Россия и КНР напомнили, что их отношения не направлены против третьих стран

Российско-китайские отношения не носят блокового и конфронтационного характера и не направлены против третьих стран, говорится в совместном коммюнике по итогам... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T11:26

2024-08-22T11:26

2024-08-22T11:26

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российско-китайские отношения не носят блокового и конфронтационного характера и не направлены против третьих стран, говорится в совместном коммюнике по итогам 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая Михаила Мишустина и Ли Цяна. Накануне в Москве прошли переговоры Ли Цяна с Мишустиным. Обсуждались актуальные вопросы развития российско-китайских отношений с акцентом на развитие практической кооперации, гуманитарных и межрегиональных обменов. Глава кабмина РФ в ходе встречи отметил, что России и Китаю важно сконцентрировать усилия на защите общих интересов, в то время как страны Запада пытаются сдержать экономический и технологический потенциал Москвы и Пекина. По итогам 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая был подписан ряд документов, в том числе план российско-китайского инвестиционного сотрудничества. "Стороны подчеркивают, что российско-китайские отношения не носят блокового и конфронтационного характера и не направлены против третьих стран. Их укрепление является свободным от внешнего влияния стратегическим выбором, основанным на широкой общности коренных интересов двух государств и их народов. Стороны решительно защищают свои законные права и интересы, выступают против любых попыток создания препятствий нормальному развитию связей России и Китая, вмешательства в их внутренние дела, ограничения экономического и технологического потенциала, а также возможностей международного сотрудничества двух государств", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства. Стороны, как указано, подтверждают, что Россия и Китай неизменно рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнеров и последовательно придерживаются принципов взаимного уважения, равноправия и обоюдного выигрыша. "Стороны будут и далее, руководствуясь договоренностями на высшем уровне, способствовать раскрытию потенциала российско-китайских отношений, на взаимовыгодной основе наращивать и расширять сотрудничество в ключевых областях с целью содействия совместному развитию и процветанию России и Китая во благо народов двух стран", - отмечается в коммюнике. Кроме того, Россия и Китай продолжат "всесторонне углублять российско-китайские связи в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, финансовой, научно-технической, гуманитарной и межрегиональной областях, предпринимать совместные усилия в целях повышения устойчивости практического взаимодействия, осуществлять скоординированные действия для достижения еще более высокого уровня всесторонней взаимовыгодной кооперации между двумя странами". "Российская сторона подтверждает приверженность принципу "одного Китая", признает, что в мире есть только один Китай, Тайвань является неотъемлемой частью Китая, а правительство Китайской Народной Республики является единственным правительством, представляющим весь Китай", - также отмечается в документе. Указано, что Москва решительно выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме, твердо поддерживает действия КНР по защите собственного суверенитета и территориальной целостности, а также по объединению страны. В свою очередь, Пекин поддерживает усилия Москвы "по обеспечению безопасности и стабильности, национального развития и процветания, суверенитета и территориальной целостности, выступает против вмешательства извне во внутренние дела России". "Стороны единодушно полагают необходимым во всей полноте соблюдать Устав ООН, международное право и базовые принципы международных отношений, способствовать формированию более справедливого и устойчивого многополярного миропорядка, отмечают, что ряд государств, действуя в логике гегемонизма и неоколониального мышления, защищают свои привилегии через навязывание "порядка, основанного на правилах", направленного на нарушение суверенитета других стран, вмешательство в их внутренние дела, сдерживание их экономического роста и научно-технического развития, и создание тем самым препятствий тенденции коллективного подъема стран с формирующимися рынками и развивающихся государств. Стороны выступают против протекционизма, использования односторонних принудительных ограничительных мер, включая экстерриториальное применение национального права, в нарушение Устава ООН и международно-правовых принципов и норм", - добавляется в коммюнике. Отмечается и важная роль механизма регулярных встреч глав правительств России и Китая в координации и продвижении двустороннего взаимодействия по ключевым направлениям. Стороны также подтверждают задачу дальнейшего повышения эффективности данного механизма, поддерживают развитие контактов между заинтересованными ведомствами, регионами, объединениями и компаниями двух стран с целью качественного наращивания масштабов и обеспечения подлинно стратегического характера практического взаимодействия в интересах дальнейшего укрепления материальной и общественной базы российско-китайских отношений.

https://ria.ru/20240821/knr-1967518120.html

https://ria.ru/20231025/mishustin-1905174588.html

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