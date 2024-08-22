https://ria.ru/20240822/oruzhie-1967913363.html

США признали, что разрешили ВСУ использовать свое оружие в Курской области

США признали, что разрешили ВСУ использовать свое оружие в Курской области - РИА Новости, 22.08.2024

США признали, что разрешили ВСУ использовать свое оружие в Курской области

США разрешили Украине использовать американское оружие при нападении на Курскую область, следует из заявления заместителя официального представителя Пентагона... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T22:50

2024-08-22T22:50

2024-08-22T23:12

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ВАШИНГТОН, 22 авг — РИА Новости. США разрешили Украине использовать американское оружие при нападении на Курскую область, следует из заявления заместителя официального представителя Пентагона Сабрины Сингх."Наши подходы позволяют Украине совершать контрудары для защиты от российских атак из приграничных регионов, которые включают Курск (Курскую область. — Прим. ред.) и Сумы (Сумскую область. — Прим. ред.). Так что они защищают себя от российских атак из этих регионов", — утверждает чиновница.При этом, по ее словам, несмотря на заявления Владимира Зеленского о целях атаки на Курскую область, у США все еще есть вопросы в этом контексте.Накануне Силы специальных операций ВСУ сообщили, что применили западные ракетные установки HIMARS по понтонным мостам в Курской области. При этом американский военный чиновник в комментарии РИА Новости отказался признавать, что ВСУ при нападении на российский регион перемещали туда эти РСЗО. Он сослался на заверения киевского режима о том, что украинские военные якобы используют переданное оружие только в установленных США рамках.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение остановлено.По данным Минобороны на 22 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 4,7 тысячи военнослужащих и 68 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

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