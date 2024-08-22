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США признали, что разрешили ВСУ использовать свое оружие в Курской области - РИА Новости, 22.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:50 22.08.2024 (обновлено: 23:12 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/oruzhie-1967913363.html
США признали, что разрешили ВСУ использовать свое оружие в Курской области
США признали, что разрешили ВСУ использовать свое оружие в Курской области - РИА Новости, 22.08.2024
США признали, что разрешили ВСУ использовать свое оружие в Курской области
США разрешили Украине использовать американское оружие при нападении на Курскую область, следует из заявления заместителя официального представителя Пентагона... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T22:50
2024-08-22T23:12
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
россия
сша
владимир путин
владимир зеленский
валерий герасимов
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ВАШИНГТОН, 22 авг — РИА Новости. США разрешили Украине использовать американское оружие при нападении на Курскую область, следует из заявления заместителя официального представителя Пентагона Сабрины Сингх."Наши подходы позволяют Украине совершать контрудары для защиты от российских атак из приграничных регионов, которые включают Курск (Курскую область. — Прим. ред.) и Сумы (Сумскую область. — Прим. ред.). Так что они защищают себя от российских атак из этих регионов", — утверждает чиновница.При этом, по ее словам, несмотря на заявления Владимира Зеленского о целях атаки на Курскую область, у США все еще есть вопросы в этом контексте.Накануне Силы специальных операций ВСУ сообщили, что применили западные ракетные установки HIMARS по понтонным мостам в Курской области. При этом американский военный чиновник в комментарии РИА Новости отказался признавать, что ВСУ при нападении на российский регион перемещали туда эти РСЗО. Он сослался на заверения киевского режима о том, что украинские военные якобы используют переданное оружие только в установленных США рамках.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение остановлено.По данным Минобороны на 22 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 4,7 тысячи военнослужащих и 68 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240822/putin-1967807429.html
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в мире, курская область, россия, сша, владимир путин, владимир зеленский, валерий герасимов, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Украина
США признали, что разрешили ВСУ использовать свое оружие в Курской области

Пентагон признал, что разрешил ВСУ использовать оружие США в Курской области

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский флаг на здании Пентагона
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский флаг на здании Пентагона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 авг — РИА Новости. США разрешили Украине использовать американское оружие при нападении на Курскую область, следует из заявления заместителя официального представителя Пентагона Сабрины Сингх.
"Наши подходы позволяют Украине совершать контрудары для защиты от российских атак из приграничных регионов, которые включают Курск (Курскую область. — Прим. ред.) и Сумы (Сумскую область. — Прим. ред.). Так что они защищают себя от российских атак из этих регионов", — утверждает чиновница.
Курская атомная электростанция в Курчатове - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
ВСУ попытались ударить по Курской АЭС
Вчера, 14:58
При этом, по ее словам, несмотря на заявления Владимира Зеленского о целях атаки на Курскую область, у США все еще есть вопросы в этом контексте.
Накануне Силы специальных операций ВСУ сообщили, что применили западные ракетные установки HIMARS по понтонным мостам в Курской области. При этом американский военный чиновник в комментарии РИА Новости отказался признавать, что ВСУ при нападении на российский регион перемещали туда эти РСЗО. Он сослался на заверения киевского режима о том, что украинские военные якобы используют переданное оружие только в установленных США рамках.
Штаб-квартира Службы внешней разведки РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
В СВР назвали страны, помогавшие ВСУ готовить нападение на Курскую область
21 августа, 00:12
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение остановлено.
По данным Минобороны на 22 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 4,7 тысячи военнослужащих и 68 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Ядерный армагеддон: что на самом деле надо американцам в Курской области
19 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьРоссияСШАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАУкраина
 
 
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