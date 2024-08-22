https://ria.ru/20240822/opasnost-1967877732.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 22.08.2024

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T18:51

2024-08-22T18:51

2024-08-22T19:02

курская область

специальная военная операция на украине

происшествия

льгов

льговский район

алексей смирнов (политик)

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ТУЛА, 22 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов.Угрозу ракетного обстрела на территории всего региона объявили в девятый раз за четверг. Ранее Смирнов объявил о ракетной опасности во Льгове и Льговском районе Курской области."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал врио главы региона.Прошлую ракетную опасность объявляли в 17.09 мск, об отмене Алексей Смирнов сообщил через восемь минут.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

курская область

льгов

льговский район

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курская область, происшествия, льгов, льговский район, алексей смирнов (политик)