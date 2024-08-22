https://ria.ru/20240822/opasnost-1967846881.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 22.08.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T16:59
2024-08-22T16:59
2024-08-22T16:59
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
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ТУЛА, 22 авг – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов. Угрозу ракетного обстрела объявили в седьмой раз в четверг. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал врио главы региона. Прошлую ракетную опасность объявляли в 14.48 мск, отменили ее через 30 минут.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)
Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области объявили ракетную опасность
Смирнов: на всей территории Курской области объявили ракетную опасность