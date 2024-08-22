https://ria.ru/20240822/opasnost-1967774248.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 22.08.2024

В Курской области отменили ракетную опасность

Ракетную опасность отменили в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T13:15

2024-08-22T13:15

2024-08-22T13:15

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

россия

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955576138_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_85921c776c6590e1cb8f319e156d85b7.jpg

ТУЛА, 22 авг – РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Четвертую за день опасность ракетного удара объявили в 12.49 мск, она продлилась 31 минуту. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы рф, безопасность