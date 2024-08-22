https://ria.ru/20240822/opasnost-1967729257.html

В Курской области вновь объявили ракетную опасность

В Курской области вновь объявили ракетную опасность - РИА Новости, 22.08.2024

В Курской области вновь объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T10:57

2024-08-22T10:57

2024-08-22T11:00

курская область

происшествия

алексей смирнов (политик)

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ТУЛА, 22 авг – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов.Угрозу ракетного обстрела объявили в третий раз в среду."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал врио главы региона.Прошлую ракетную опасность объявляли в 7.40 мск, отменили ее только через 2 часа и 21 минуту.

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

курская область

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2024

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курская область, происшествия, алексей смирнов (политик)