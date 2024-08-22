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В Дагестане попросили проверить смоленский ИК после жалоб заключенных
В Дагестане попросили проверить смоленский ИК после жалоб заключенных - РИА Новости, 22.08.2024
В Дагестане попросили проверить смоленский ИК после жалоб заключенных
Уполномоченный по правам человека в Дагестане Запир Алхасов сообщил, что направил обращение своему коллеге в Смоленской области с просьбой проверить информацию... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T10:56
2024-08-22T10:56
2024-08-22T10:56
происшествия
смоленская область
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МАХАЧКАЛА, 22 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Дагестане Запир Алхасов сообщил, что направил обращение своему коллеге в Смоленской области с просьбой проверить информацию о сложной ситуации для дагестанских заключенных в местной колонии. "В СМИ была размещена информация о том, что в ИК-2 Смоленской области сложилась сложная для дагестанских заключенных ситуация. В этой связи направил обращение своему коллеге — уполномоченному по правам человека в Смоленской области Геннадию Сенченкову с просьбой провести проверку изложенных в СМИ фактов. Ход и результаты проверки находятся на моем контроле", – написал Алхасов в своем Telegram-канале.
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происшествия, смоленская область
Происшествия, Смоленская область
В Дагестане попросили проверить смоленский ИК после жалоб заключенных
Омбудсмен Дагестана Алхасов попросил проверить данные о сложной ситуации в ИК-2