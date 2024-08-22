https://ria.ru/20240822/olen-1967761212.html

Пятнистый олень впервые поселился в Хабаровском крае

Пятнистый олень впервые поселился в Хабаровском крае - РИА Новости, 22.08.2024

Пятнистый олень впервые поселился в Хабаровском крае

Пятнистый олень впервые поселился на севере Большехехцирского заповедника в Хабаровском крае, сообщила пресс-служба региональной объединенной дирекции... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T12:34

2024-08-22T12:34

2024-08-22T14:14

хабаровский край

дикие животные

природа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967761770_0:240:2560:1680_1920x0_80_0_0_55a79a6a91d8c4ce8849c2dd1300330c.jpg

ХАБАРОВСК, 22 авг — РИА Новости. Пятнистый олень впервые поселился на севере Большехехцирского заповедника в Хабаровском крае, сообщила пресс-служба региональной объединенной дирекции государственных природных заповедников и национальных парков "Заповедное Приамурье". "Научные сотрудники впервые обнаружили присутствие в северной части заповедника пятнистого оленя <...> в районе ручья Соснинского", — говорится в сообщении. Животное попало в объектив фотоловушек на юге заповедника первый раз за 60 лет осенью 2023 года. Ранее пятнистых оленей замечали в Анюйском национальном парке. По словам ученых, они не задерживаются надолго в заповедных лесах Хабаровского края из-за устойчивого снежного покрова зимой. Пятнистый олень раньше был весьма широко распространен в северо-восточном Китае, на острове Тайвань, в Северном Вьетнаме, Корее, Японии. Млекопитающее обитает в южном Приморье, завезен в среднюю полосу европейской части России и на Кавказ в 30-х годах. Из-за постоянного преследования едва не вымер в начале XX века. Этот вид питается травами, опавшими желудями, орехами и плодами, листьями, грибами и ягодами, зимой — корой и молодыми ветками. На морском побережье — водорослями, крабами и выброшенной на берег рыбой. В Приморье, на Алтае, в окрестностях Нальчика и в Казбековском районе Дагестана его разводят на фермах ради пантов. Россия имеет стабильную естественную популяцию примерно из девяти тысяч особей маньчжурского подвида в Приморье. Большехехцирский государственный природный заповедник учрежден в 1963 году. Занимает площадь более 45,5 тысячи гектаров. Расположен в двух муниципальных районах — Хабаровском и имени Лазо. На территории произрастают более тысячи видов сосудистых растений, более 200 видов мхов, более 100 видов лишайников и более 800 видов грибов. Здесь встречается шесть видов амфибий, восемь видов рептилий, 240 — птиц, 45 — рыб и 53 вида млекопитающих. Пауков найдено около 320 видов, а клещей — около 200. Из насекомых, которых в заповеднике собрано и определено более пяти тысяч видов, хорошо изучены бабочки (около 2,5 тысячи). Среди всего разнообразия есть занесенные в Красную книгу животные, птицы и насекомые.

https://ria.ru/20240206/kharza-1925623073.html

https://ria.ru/20231004/khabarovsk-1900355199.html

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

хабаровский край, дикие животные, природа