https://ria.ru/20240822/olen-1967761212.html
Пятнистый олень впервые поселился в Хабаровском крае
Пятнистый олень впервые поселился в Хабаровском крае - РИА Новости, 22.08.2024
Пятнистый олень впервые поселился в Хабаровском крае
Пятнистый олень впервые поселился на севере Большехехцирского заповедника в Хабаровском крае, сообщила пресс-служба региональной объединенной дирекции... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T12:34
2024-08-22T12:34
2024-08-22T14:14
хабаровский край
дикие животные
природа
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ХАБАРОВСК, 22 авг — РИА Новости. Пятнистый олень впервые поселился на севере Большехехцирского заповедника в Хабаровском крае, сообщила пресс-служба региональной объединенной дирекции государственных природных заповедников и национальных парков "Заповедное Приамурье". "Научные сотрудники впервые обнаружили присутствие в северной части заповедника пятнистого оленя <...> в районе ручья Соснинского", — говорится в сообщении. Животное попало в объектив фотоловушек на юге заповедника первый раз за 60 лет осенью 2023 года. Ранее пятнистых оленей замечали в Анюйском национальном парке. По словам ученых, они не задерживаются надолго в заповедных лесах Хабаровского края из-за устойчивого снежного покрова зимой. Пятнистый олень раньше был весьма широко распространен в северо-восточном Китае, на острове Тайвань, в Северном Вьетнаме, Корее, Японии. Млекопитающее обитает в южном Приморье, завезен в среднюю полосу европейской части России и на Кавказ в 30-х годах. Из-за постоянного преследования едва не вымер в начале XX века. Этот вид питается травами, опавшими желудями, орехами и плодами, листьями, грибами и ягодами, зимой — корой и молодыми ветками. На морском побережье — водорослями, крабами и выброшенной на берег рыбой. В Приморье, на Алтае, в окрестностях Нальчика и в Казбековском районе Дагестана его разводят на фермах ради пантов. Россия имеет стабильную естественную популяцию примерно из девяти тысяч особей маньчжурского подвида в Приморье. Большехехцирский государственный природный заповедник учрежден в 1963 году. Занимает площадь более 45,5 тысячи гектаров. Расположен в двух муниципальных районах — Хабаровском и имени Лазо. На территории произрастают более тысячи видов сосудистых растений, более 200 видов мхов, более 100 видов лишайников и более 800 видов грибов. Здесь встречается шесть видов амфибий, восемь видов рептилий, 240 — птиц, 45 — рыб и 53 вида млекопитающих. Пауков найдено около 320 видов, а клещей — около 200. Из насекомых, которых в заповеднике собрано и определено более пяти тысяч видов, хорошо изучены бабочки (около 2,5 тысячи). Среди всего разнообразия есть занесенные в Красную книгу животные, птицы и насекомые.
https://ria.ru/20240206/kharza-1925623073.html
https://ria.ru/20231004/khabarovsk-1900355199.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровский край, дикие животные, природа
Хабаровский край, Дикие животные, природа
Пятнистый олень впервые поселился в Хабаровском крае
Пятнистый олень впервые поселился на севере Большехехцирского заповедника
ХАБАРОВСК, 22 авг — РИА Новости. Пятнистый олень впервые поселился на севере Большехехцирского заповедника в Хабаровском крае, сообщила пресс-служба региональной объединенной дирекции государственных природных заповедников и национальных парков "Заповедное Приамурье".
"Научные сотрудники впервые обнаружили присутствие в северной части заповедника пятнистого оленя <...> в районе ручья Соснинского", — говорится в сообщении.
Животное попало в объектив фотоловушек на юге заповедника первый раз за 60 лет осенью 2023 года. Ранее пятнистых оленей замечали в Анюйском национальном парке. По словам ученых, они не задерживаются надолго в заповедных лесах Хабаровского края из-за устойчивого снежного покрова зимой.
Пятнистый олень раньше был весьма широко распространен в северо-восточном Китае, на острове Тайвань, в Северном Вьетнаме, Корее, Японии. Млекопитающее обитает в южном Приморье, завезен в среднюю полосу европейской части России
и на Кавказ
в 30-х годах. Из-за постоянного преследования едва не вымер в начале XX века.
Этот вид питается травами, опавшими желудями, орехами и плодами, листьями, грибами и ягодами, зимой — корой и молодыми ветками. На морском побережье — водорослями, крабами и выброшенной на берег рыбой. В Приморье, на Алтае, в окрестностях Нальчика
и в Казбековском районе
Дагестана его разводят на фермах ради пантов. Россия имеет стабильную естественную популяцию примерно из девяти тысяч особей маньчжурского подвида в Приморье.
Большехехцирский государственный природный заповедник учрежден в 1963 году. Занимает площадь более 45,5 тысячи гектаров. Расположен в двух муниципальных районах — Хабаровском и имени Лазо. На территории произрастают более тысячи видов сосудистых растений, более 200 видов мхов, более 100 видов лишайников и более 800 видов грибов. Здесь встречается шесть видов амфибий, восемь видов рептилий, 240 — птиц, 45 — рыб и 53 вида млекопитающих. Пауков найдено около 320 видов, а клещей — около 200. Из насекомых, которых в заповеднике собрано и определено более пяти тысяч видов, хорошо изучены бабочки (около 2,5 тысячи). Среди всего разнообразия есть занесенные в Красную книгу животные, птицы и насекомые.