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Правительство обеспечит обучение детей из приграничья в других регионах - РИА Новости, 22.08.2024
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15:24 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/obuchenie-1967816858.html
Правительство обеспечит обучение детей из приграничья в других регионах
Правительство обеспечит обучение детей из приграничья в других регионах - РИА Новости, 22.08.2024
Правительство обеспечит обучение детей из приграничья в других регионах
Правительство РФ планирует отработать предложение о переводе детей из приграничных регионов страны - Курской, Белгородской и Брянской областей - в другие... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:24
2024-08-22T15:24
общество
россия
брянская область
курская область
денис мантуров
владимир путин
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Правительство РФ планирует отработать предложение о переводе детей из приграничных регионов страны - Курской, Белгородской и Брянской областей - в другие регионы для обучения, комфорт им будет обеспечен, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Что касается определения детей на обучение в других регионах - мы, конечно, все отработаем… Мы с Дмитрием Николаевичем Чернышенко (вице-премьер – ред.) в контакте и оптимально обеспечим комфортное обучение детей либо в тех регионах, куда они переедут, либо - как коллеги сейчас предложили - отдельно, по четвертям отправлять на обучение в освобождающееся санатории и детские лагеря. Отработаем обязательно", - сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях.
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россия
брянская область
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общество, россия, брянская область, курская область, денис мантуров, владимир путин
Общество, Россия, Брянская область, Курская область, Денис Мантуров, Владимир Путин
Правительство обеспечит обучение детей из приграничья в других регионах

Мантуров: правительство отработает предложение о переводе детей в другие регионы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУченики во время урока
Ученики во время урока - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Правительство РФ планирует отработать предложение о переводе детей из приграничных регионов страны - Курской, Белгородской и Брянской областей - в другие регионы для обучения, комфорт им будет обеспечен, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Что касается определения детей на обучение в других регионах - мы, конечно, все отработаем… Мы с Дмитрием Николаевичем Чернышенко (вице-премьер – ред.) в контакте и оптимально обеспечим комфортное обучение детей либо в тех регионах, куда они переедут, либо - как коллеги сейчас предложили - отдельно, по четвертям отправлять на обучение в освобождающееся санатории и детские лагеря. Отработаем обязательно", - сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях.
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ОбществоРоссияБрянская областьКурская областьДенис МантуровВладимир Путин
 
 
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