https://ria.ru/20240822/obuchenie-1967816858.html

Правительство обеспечит обучение детей из приграничья в других регионах

Правительство обеспечит обучение детей из приграничья в других регионах - РИА Новости, 22.08.2024

Правительство обеспечит обучение детей из приграничья в других регионах

Правительство РФ планирует отработать предложение о переводе детей из приграничных регионов страны - Курской, Белгородской и Брянской областей - в другие... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T15:24

2024-08-22T15:24

2024-08-22T15:24

общество

россия

брянская область

курская область

денис мантуров

владимир путин

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Правительство РФ планирует отработать предложение о переводе детей из приграничных регионов страны - Курской, Белгородской и Брянской областей - в другие регионы для обучения, комфорт им будет обеспечен, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Что касается определения детей на обучение в других регионах - мы, конечно, все отработаем… Мы с Дмитрием Николаевичем Чернышенко (вице-премьер – ред.) в контакте и оптимально обеспечим комфортное обучение детей либо в тех регионах, куда они переедут, либо - как коллеги сейчас предложили - отдельно, по четвертям отправлять на обучение в освобождающееся санатории и детские лагеря. Отработаем обязательно", - сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

россия

брянская область

курская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, брянская область, курская область, денис мантуров, владимир путин