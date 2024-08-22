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В белгородском Шебекино при обстреле ВСУ пострадала женщина
В белгородском Шебекино при обстреле ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 22.08.2024
В белгородском Шебекино при обстреле ВСУ пострадала женщина
Женщина пострадала при обстреле ВСУ в белгородском городе Шебекино, поврежден коммерческий объект и автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T01:05
2024-08-22T01:05
2024-08-22T01:12
специальная военная операция на украине
шебекино
вооруженные силы украины
происшествия
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вячеслав гладков
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Женщина пострадала при обстреле ВСУ в белгородском городе Шебекино, поврежден коммерческий объект и автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. В результате обстрела ранена женщина. Пострадавшую с минно-взрывной травмой, баротравмой и различными осколочными ранениями ног бригада СМП доставляет в городскую №2 города Белгорода", - написал Гладков.По его словам, также в одном коммерческом объекте повреждено остекление, а осколками посечен рядом стоящий легковой автомобиль.Информация о последствиях уточняется, власти начнут обход в светлое время суток, добавил Гладков.
https://ria.ru/20240821/spetsoperatsiya-1967670387.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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шебекино, вооруженные силы украины, происшествия, россия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В белгородском Шебекино при обстреле ВСУ пострадала женщина
Гладков: при обстреле ВСУ в Шебекино пострадала женщина, поврежден автомобиль