https://ria.ru/20240822/obrushenie-1967737956.html
Опубликовано видео с места взрыва газа в доме в Пермском крае
Опубликовано видео с места взрыва газа в доме в Пермском крае - РИА Новости, 22.08.2024
Опубликовано видео с места взрыва газа в доме в Пермском крае
МЧС России опубликовало видео с места обрушения дома в Пермском крае после взрыва газа. На кадрах видны поврежденные квартиры на верхнем этаже. По данным... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T11:24
2024-08-22T11:24
2024-08-22T12:31
происшествия
пермский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967725022_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_42a945a592d041437b0f950012cb12ee.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. МЧС России опубликовало видео с места обрушения дома в Пермском крае после взрыва газа. На кадрах видны поврежденные квартиры на верхнем этаже. По данным регионального ГУ МЧС, обрушились перекрытия между третьим и четвертым этажами.Из-под завалов спасли мужчину, его госпитализировали. Из смежной квартиры соседнего подъезда вывели двоих детей. Всего эвакуированы 16 человек.Создан краевой оперативный штаб. На месте находится глава округа, также туда выехали заместитель председателя краевого правительства Александр Борисов и начальник управления государственной противопожарной службы Александр Иванов.
https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html
пермский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967725022_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7eaecca1a01cd43efb202fcd175a5a7c.jpg
Кадры с места взрыва в жилом доме
Кадры с места взрыва в жилом доме
2024-08-22T11:24
true
PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, россия
Происшествия, Пермский край, Россия
Опубликовано видео с места взрыва газа в доме в Пермском крае
Опубликовано видео с разрушениями после взрыва газа в доме в Пермском крае
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. МЧС России опубликовало видео с места обрушения дома в Пермском крае после взрыва газа.
На кадрах видны поврежденные квартиры на верхнем этаже.
По данным регионального ГУ МЧС, обрушились перекрытия между третьим и четвертым этажами.
Из-под завалов спасли мужчину, его госпитализировали. Из смежной квартиры соседнего подъезда вывели двоих детей. Всего эвакуированы 16 человек.
Создан краевой оперативный штаб. На месте находится глава округа, также туда выехали заместитель председателя краевого правительства Александр Борисов и начальник управления государственной противопожарной службы Александр Иванов.