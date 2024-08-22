https://ria.ru/20240822/obrushenie-1967737956.html

Опубликовано видео с места взрыва газа в доме в Пермском крае

Опубликовано видео с места взрыва газа в доме в Пермском крае - РИА Новости, 22.08.2024

Опубликовано видео с места взрыва газа в доме в Пермском крае

МЧС России опубликовало видео с места обрушения дома в Пермском крае после взрыва газа. На кадрах видны поврежденные квартиры на верхнем этаже. По данным... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T11:24

2024-08-22T11:24

2024-08-22T12:31

происшествия

пермский край

россия

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. МЧС России опубликовало видео с места обрушения дома в Пермском крае после взрыва газа. На кадрах видны поврежденные квартиры на верхнем этаже. По данным регионального ГУ МЧС, обрушились перекрытия между третьим и четвертым этажами.Из-под завалов спасли мужчину, его госпитализировали. Из смежной квартиры соседнего подъезда вывели двоих детей. Всего эвакуированы 16 человек.Создан краевой оперативный штаб. На месте находится глава округа, также туда выехали заместитель председателя краевого правительства Александр Борисов и начальник управления государственной противопожарной службы Александр Иванов.

https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html

пермский край

россия

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Кадры с места взрыва в жилом доме Кадры с места взрыва в жилом доме 2024-08-22T11:24 true PT0M11S

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происшествия, пермский край, россия