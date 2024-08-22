https://ria.ru/20240822/novorossiysk-1967825279.html

Благоустройство парка "Южные пруды" в Новороссийске начнется в этом году

Благоустройство парка "Южные пруды" в Новороссийске начнется в этом году - РИА Новости, 22.08.2024

Благоустройство парка "Южные пруды" в Новороссийске начнется в этом году

Работы по благоустройству парка "Южные пруды" в Новороссийске планируют начать в этом году, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T15:57

2024-08-22T15:57

2024-08-22T15:57

краснодарский край

новороссийск

благоустройство

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Работы по благоустройству парка "Южные пруды" в Новороссийске планируют начать в этом году, сообщает пресс-служба администрации города. В рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" ежегодно проводится рейтинговое голосование, по результатам которого определяется общественная территория для благоустройства. В 2022 году победителем стал парк "Южные пруды", набравший 37 799 голосов новороссийцев. "Южные пруды" являются особо охраняемой природной территорией местного значения - природной рекреационной зоной (ООПТ "Южные пруды"). В связи с большим объемом работ, выполнить благоустройство в рамках одного календарного года невозможно. Часть работ планируется начать в этом году. Рабочим предстоит создать тротуары и площадки, покрыть их тротуарной плиткой, уложить велосипедные дорожки. Появятся перголы, скамейки, урны. Посадят деревья и кустарники, высадят цветы. В настоящее время заключены муниципальные контракты на проектные (изыскательские) работы по реконструкции элементов инфраструктуры и прилегающей территории, а также благоустройству общественной территории. Разработка данного проекта будет выполнена с учетом мнений общественников и инициативных жителей города-героя, после чего состоится государственная экспертиза проверки достоверности определения сметной стоимости и результатов инженерных изысканий.

https://ria.ru/20240820/kuban-1967306821.html

https://ria.ru/20240813/genplany-1966039030.html

новороссийск

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новороссийск, благоустройство