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Благоустройство парка "Южные пруды" в Новороссийске начнется в этом году - РИА Новости, 22.08.2024
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Краснодарский край
 
15:57 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/novorossiysk-1967825279.html
Благоустройство парка "Южные пруды" в Новороссийске начнется в этом году
Благоустройство парка "Южные пруды" в Новороссийске начнется в этом году - РИА Новости, 22.08.2024
Благоустройство парка "Южные пруды" в Новороссийске начнется в этом году
Работы по благоустройству парка "Южные пруды" в Новороссийске планируют начать в этом году, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:57
2024-08-22T15:57
краснодарский край
новороссийск
благоустройство
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Работы по благоустройству парка "Южные пруды" в Новороссийске планируют начать в этом году, сообщает пресс-служба администрации города. В рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" ежегодно проводится рейтинговое голосование, по результатам которого определяется общественная территория для благоустройства. В 2022 году победителем стал парк "Южные пруды", набравший 37 799 голосов новороссийцев. "Южные пруды" являются особо охраняемой природной территорией местного значения - природной рекреационной зоной (ООПТ "Южные пруды"). В связи с большим объемом работ, выполнить благоустройство в рамках одного календарного года невозможно. Часть работ планируется начать в этом году. Рабочим предстоит создать тротуары и площадки, покрыть их тротуарной плиткой, уложить велосипедные дорожки. Появятся перголы, скамейки, урны. Посадят деревья и кустарники, высадят цветы. В настоящее время заключены муниципальные контракты на проектные (изыскательские) работы по реконструкции элементов инфраструктуры и прилегающей территории, а также благоустройству общественной территории. Разработка данного проекта будет выполнена с учетом мнений общественников и инициативных жителей города-героя, после чего состоится государственная экспертиза проверки достоверности определения сметной стоимости и результатов инженерных изысканий.
https://ria.ru/20240820/kuban-1967306821.html
https://ria.ru/20240813/genplany-1966039030.html
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новороссийск, благоустройство
Краснодарский край, Новороссийск, Благоустройство

Благоустройство парка "Южные пруды" в Новороссийске начнется в этом году

CC BY 3.0 / Официальный сайт администрации и городской Думы муниципального образования город Новороссийск / Благоустройство парка "Южные пруды" в Новороссийске начнется в этом году
Благоустройство парка Южные пруды в Новороссийске начнется в этом году - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
CC BY 3.0 / Официальный сайт администрации и городской Думы муниципального образования город Новороссийск /
Благоустройство парка "Южные пруды" в Новороссийске начнется в этом году
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Работы по благоустройству парка "Южные пруды" в Новороссийске планируют начать в этом году, сообщает пресс-служба администрации города.
В рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" ежегодно проводится рейтинговое голосование, по результатам которого определяется общественная территория для благоустройства. В 2022 году победителем стал парк "Южные пруды", набравший 37 799 голосов новороссийцев.
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20 августа, 13:41
"Южные пруды" являются особо охраняемой природной территорией местного значения - природной рекреационной зоной (ООПТ "Южные пруды"). В связи с большим объемом работ, выполнить благоустройство в рамках одного календарного года невозможно. Часть работ планируется начать в этом году.
Рабочим предстоит создать тротуары и площадки, покрыть их тротуарной плиткой, уложить велосипедные дорожки. Появятся перголы, скамейки, урны. Посадят деревья и кустарники, высадят цветы.
В настоящее время заключены муниципальные контракты на проектные (изыскательские) работы по реконструкции элементов инфраструктуры и прилегающей территории, а также благоустройству общественной территории.
Разработка данного проекта будет выполнена с учетом мнений общественников и инициативных жителей города-героя, после чего состоится государственная экспертиза проверки достоверности определения сметной стоимости и результатов инженерных изысканий.
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Краснодарский крайНовороссийскБлагоустройство
 
 
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