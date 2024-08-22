https://ria.ru/20240822/nedvizhimost-1967682384.html
Ефимов: ДГИ Москвы получил 65 тыс запросов за госуслугами по недвижимости
Ефимов: ДГИ Москвы получил 65 тыс запросов за госуслугами по недвижимости - РИА Новости, 22.08.2024
Ефимов: ДГИ Москвы получил 65 тыс запросов за госуслугами по недвижимости
С начала 2024 года в департамент городского имущества Москвы (ДГИ) поступило около 65 тысяч обращений в связи с предоставлением госуслуг в сфере недвижимости,... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T14:08
2024-08-22T14:08
2024-08-22T16:10
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 22 августа - РИА Новости. С начала 2024 года в департамент городского имущества Москвы (ДГИ) поступило около 65 тысяч обращений в связи с предоставлением госуслуг в сфере недвижимости, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что более 35,6 тысячи обращений было связано с жилищной сферой, свыше 29 тысяч – с имущественно-земельной."Правительство Москвы ведет системную работу по цифровизации и модернизации государственных услуг. Это делает взаимодействие города и граждан удобнее. У физических и юридических лиц популярны госуслуги, касающиеся операций с недвижимостью. За первые шесть месяцев за ними обратились почти 65 тысяч раз. Более 70% заявок подали в электронном виде, при этом в имущественно-земельной сфере все запросы поступили онлайн", - цитирует Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Он напомнил, что всего ДГИ предлагает 28 госуслуг, в том числе 21 – в имущественно-земельной сфере (такие госуслуги с весны 2021-го действуют только в онлайн-формате и предназначены в основном для бизнеса). В жилсфере речь идет о семи госуслугах, исключительно в режиме онлайн предоставляются две из их.Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что наиболее популярным в имущественно-земельной стало присвоение, изменение или аннулирование адреса объекта адресации (свыше 8,5 тысячи обращений).При этом в жилищной сфере, как отметил Гаман, самым популярным оказалось предоставление информации и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на объекты жилфонда (более 15 тысяч обращений). "На втором месте – более 11,4 тысячи заявок – заключение договоров социального найма. На третьем – приватизация квартир – почти 6,7 тысячи обращений", – добавил глава ДГИ.
https://ria.ru/20240821/efimov-1967527072.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 22 августа - РИА Новости. С начала 2024 года в департамент городского имущества Москвы (ДГИ) поступило около 65 тысяч обращений в связи с предоставлением госуслуг в сфере недвижимости, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что более 35,6 тысячи обращений было связано с жилищной сферой, свыше 29 тысяч – с имущественно-земельной.
"Правительство Москвы
ведет системную работу по цифровизации и модернизации государственных услуг. Это делает взаимодействие города и граждан удобнее. У физических и юридических лиц популярны госуслуги, касающиеся операций с недвижимостью. За первые шесть месяцев за ними обратились почти 65 тысяч раз. Более 70% заявок подали в электронном виде, при этом в имущественно-земельной сфере все запросы поступили онлайн", - цитирует Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Он напомнил, что всего ДГИ предлагает 28 госуслуг, в том числе 21 – в имущественно-земельной сфере (такие госуслуги с весны 2021-го действуют только в онлайн-формате и предназначены в основном для бизнеса). В жилсфере речь идет о семи госуслугах, исключительно в режиме онлайн предоставляются две из их.
Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман
рассказал, что наиболее популярным в имущественно-земельной стало присвоение, изменение или аннулирование адреса объекта адресации (свыше 8,5 тысячи обращений).
При этом в жилищной сфере, как отметил Гаман, самым популярным оказалось предоставление информации и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на объекты жилфонда (более 15 тысяч обращений). "На втором месте – более 11,4 тысячи заявок – заключение договоров социального найма. На третьем – приватизация квартир – почти 6,7 тысячи обращений", – добавил глава ДГИ.