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Бастрыкину доложат о расследовании избиения скульптора Кондрашова

Бастрыкину доложат о расследовании избиения скульптора Кондрашова - РИА Новости, 22.08.2024

Бастрыкину доложат о расследовании избиения скульптора Кондрашова

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании происшествия в сквере в Москве, где, предположительно, группа... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T11:40

2024-08-22T11:40

2024-08-22T11:42

происшествия

россия

москва

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании происшествия в сквере в Москве, где, предположительно, группа пьяных молодых людей до смерти избила скульптора Юрия Кондрашова, сообщается в Telegram-канале СК РФ. В эфире телеканала рассказали, что компания нетрезвых молодых людей напала в столичном сквере на скульптора Юрия Кондрашова. Отмечается, что мужчину избили, позднее тот скончался в больнице, а родственники погибшего недовольны расследованием уголовного дела и квалификацией действий одного из нападавших. "Следственными органами ГСУ СК России по Москве расследуется уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Председатель СК России Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, установленных обстоятельствах и основаниях принятых процессуальных решений", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

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россия

москва

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)