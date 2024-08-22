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В ГД призвали освободить от налогов оставивших дома жителей Курской области
В ГД призвали освободить от налогов оставивших дома жителей Курской области - РИА Новости, 22.08.2024
В ГД призвали освободить от налогов оставивших дома жителей Курской области
Депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР) предложил освободить от уплаты земельного налога, транспортного налога и налога на имущество за 2024 и 2025 годы, а... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T17:32
2024-08-22T17:32
2024-08-22T17:38
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР) предложил освободить от уплаты земельного налога, транспортного налога и налога на имущество за 2024 и 2025 годы, а также предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск тем, кто был вынужден оставить свои дома в Курской области. Ранее Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин РФ на этой неделе примет все решения по отсрочке выплат налогов для предприятий Курской области. "Своевременная и логичная мера поддержки, но меры помощи пострадавшим от террористической атаки не должны на этом заканчиваться. На мой взгляд, всех, кто был вынужден оставить свои дома, следует освободить от земельного налога, транспортного налога и налога на имущество за 2024 и 2025 годы", - сказал Кошелев РИА Новости. Также, по его словам, следует рекомендовать работодателям проявить социальную ответственность и предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск на период, пока люди устроят свою жизнь, а в случае, если кто-то из сотрудников принял решение о переезде в другой регион, то до момента, пока он не найдет новую работу.
https://ria.ru/20240811/zhiteli-1965515011.html
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госдума рф, владимир кошелев, курская область, антон силуанов, общество
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, Владимир Кошелев, Курская область, Антон Силуанов, Общество
В ГД призвали освободить от налогов оставивших дома жителей Курской области
Депутат ГД Кошелев предложил освободить оставивших дома курян от налогов
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР) предложил освободить от уплаты земельного налога, транспортного налога и налога на имущество за 2024 и 2025 годы, а также предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск тем, кто был вынужден оставить свои дома в Курской области.
Ранее Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин РФ на этой неделе примет все решения по отсрочке выплат налогов для предприятий Курской области.
"Своевременная и логичная мера поддержки, но меры помощи пострадавшим от террористической атаки не должны на этом заканчиваться. На мой взгляд, всех, кто был вынужден оставить свои дома, следует освободить от земельного налога, транспортного налога и налога на имущество за 2024 и 2025 годы", - сказал Кошелев РИА Новости.
Также, по его словам, следует рекомендовать работодателям проявить социальную ответственность и предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск на период, пока люди устроят свою жизнь, а в случае, если кто-то из сотрудников принял решение о переезде в другой регион, то до момента, пока он не найдет новую работу.