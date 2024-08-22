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Путин наградил посмертно медиков скорой помощи, погибших в Курской области - РИА Новости, 22.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:40 22.08.2024 (обновлено: 15:57 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/nagrada-1967822735.html
Путин наградил посмертно медиков скорой помощи, погибших в Курской области
Путин наградил посмертно медиков скорой помощи, погибших в Курской области - РИА Новости, 22.08.2024
Путин наградил посмертно медиков скорой помощи, погибших в Курской области
Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью Луки Крымского медиков скорой помощи, погибших в Курской области, соответствующий указ размещен на... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T15:40
2024-08-22T15:57
специальная военная операция на украине
курская область
владимир путин
общество
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью Луки Крымского медиков скорой помощи, погибших в Курской области, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, наградить медалью Луки Крымского... Никитичева Александра Георгиевича - водителя автомобиля областного бюджетного учреждения здравоохранения "Курская областная станция скорой медицинской помощи" (посмертно); Чекалина Александра Валерьевича - фельдшера областного бюджетного учреждения здравоохранения "Курская областная станция скорой медицинской помощи" (посмертно)", - говорится в документе.Кроме того, медали Луки Крымского удостоена врач Курской областной станции скорой медицинской помощи Дарья Коннова.
https://ria.ru/20240822/putin-1967819947.html
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курская область, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Владимир Путин, Общество
Путин наградил посмертно медиков скорой помощи, погибших в Курской области

Путин наградил медалью Луки Крымского медиков скорой, погибших в Курской области

© Фото : Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/В. НовиковаМедаль Луки Крымского
Медаль Луки Крымского - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© Фото : Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/В. Новикова
Медаль Луки Крымского . Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью Луки Крымского медиков скорой помощи, погибших в Курской области, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, наградить медалью Луки Крымского... Никитичева Александра Георгиевича - водителя автомобиля областного бюджетного учреждения здравоохранения "Курская областная станция скорой медицинской помощи" (посмертно); Чекалина Александра Валерьевича - фельдшера областного бюджетного учреждения здравоохранения "Курская областная станция скорой медицинской помощи" (посмертно)", - говорится в документе.
Кроме того, медали Луки Крымского удостоена врач Курской областной станции скорой медицинской помощи Дарья Коннова.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВладимир ПутинОбщество
 
 
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