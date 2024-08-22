https://ria.ru/20240822/nagrada-1967822735.html

Путин наградил посмертно медиков скорой помощи, погибших в Курской области

Путин наградил посмертно медиков скорой помощи, погибших в Курской области - РИА Новости, 22.08.2024

Путин наградил посмертно медиков скорой помощи, погибших в Курской области

Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью Луки Крымского медиков скорой помощи, погибших в Курской области, соответствующий указ размещен на... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T15:40

2024-08-22T15:40

2024-08-22T15:57

специальная военная операция на украине

курская область

владимир путин

общество

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью Луки Крымского медиков скорой помощи, погибших в Курской области, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, наградить медалью Луки Крымского... Никитичева Александра Георгиевича - водителя автомобиля областного бюджетного учреждения здравоохранения "Курская областная станция скорой медицинской помощи" (посмертно); Чекалина Александра Валерьевича - фельдшера областного бюджетного учреждения здравоохранения "Курская областная станция скорой медицинской помощи" (посмертно)", - говорится в документе.Кроме того, медали Луки Крымского удостоена врач Курской областной станции скорой медицинской помощи Дарья Коннова.

https://ria.ru/20240822/putin-1967819947.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, владимир путин, общество