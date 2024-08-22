Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде назвали американских наемников хорошим обменным фондом - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:33 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/naemniki-1967689903.html
В Совфеде назвали американских наемников хорошим обменным фондом
В Совфеде назвали американских наемников хорошим обменным фондом - РИА Новости, 22.08.2024
В Совфеде назвали американских наемников хорошим обменным фондом
Бойцы из американских ЧВК станут "хорошим обменным фондом" после того как попадут в плен на поле боя в Курской области или в любой другой точке СВО, где они... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T04:33
2024-08-22T04:33
специальная военная операция на украине
курская область
россия
донецкая народная республика
александр волошин
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eafb3e676c793b11180ab5636e45056b.jpg
ДОНЕЦК, 22 авг – РИА Новости. Бойцы из американских ЧВК станут "хорошим обменным фондом" после того как попадут в плен на поле боя в Курской области или в любой другой точке СВО, где они появятся, рассказал РИА Новости сенатор ДНР Александр Волошин. Несколько дней назад ЧВК Forward Observations Group разместила в соцсети Instagram (соцсеть запрещена в России как экстремистская) фотографию, на которой трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, а позади них стоит бронемашина. "Ребята в Курске (имеется в виду Курская область - ред.)", - гласила подпись к фото, при этом геолокационные данные указывали на то, что публикацию разместили из Курской области. "Сегодня эти бравые американские парни радостно позируют на фоне военной техники. Но уже завтра они имеют все шансы стать военнопленными, радость их, думаю, поубавится. И, учитывая сложившуюся практику, они станут хорошим "обменным фондом", который наша страна использует при необходимости", - заявил Волошин. Он также отметил, что публичное заявление об участии американских наемников в операциях в зоне СВО говорит о том, что в США "перестали стесняться" и готовы открыто признавать свою роль в конфликте. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240822/vsu-1967688803.html
курская область
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cec047d61d4eb9228c088223a935e2ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, донецкая народная республика, александр волошин, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Александр Волошин, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Совфеде назвали американских наемников хорошим обменным фондом

Сенатор Волошин: американские наемники станут хорошим обменным фондом для России

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 авг – РИА Новости. Бойцы из американских ЧВК станут "хорошим обменным фондом" после того как попадут в плен на поле боя в Курской области или в любой другой точке СВО, где они появятся, рассказал РИА Новости сенатор ДНР Александр Волошин.
Несколько дней назад ЧВК Forward Observations Group разместила в соцсети Instagram (соцсеть запрещена в России как экстремистская) фотографию, на которой трое мужчин в военной экипировке с оружием и синими повязками позируют на открытом воздухе, а позади них стоит бронемашина. "Ребята в Курске (имеется в виду Курская область - ред.)", - гласила подпись к фото, при этом геолокационные данные указывали на то, что публикацию разместили из Курской области.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Американский наемник заявил о лени и необученности в ВСУ
Вчера, 04:16
"Сегодня эти бравые американские парни радостно позируют на фоне военной техники. Но уже завтра они имеют все шансы стать военнопленными, радость их, думаю, поубавится. И, учитывая сложившуюся практику, они станут хорошим "обменным фондом", который наша страна использует при необходимости", - заявил Волошин.
Он также отметил, что публичное заявление об участии американских наемников в операциях в зоне СВО говорит о том, что в США "перестали стесняться" и готовы открыто признавать свою роль в конфликте.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих, 65 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаАлександр ВолошинВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала